Anastasio e l’onestà che spiazza: “Bari e Perugia cancellate per pochi biglietti venduti…”

Anastasio è pronto a tornare sul palco con il LMNPP Tour, legato al suo ultimo disco Le macchine non possono pregare, uscito l’11 aprile 2025 per Woodworm. In attesa dell’inizio dei live il rapper annuncia a sorpresa l’annullamento di due date per… biglietti invenduti.

Anastasio – LMNPP Tour: l’onestà di un artista

A pochi giorni dall’inizio del tour, Anastasio ha pubblicato un video messaggio in cui annuncia l’annullamento di due date, Bari e Perugia.

Non per motivi “organizzativi” o “logistici”, come spesso si legge nei comunicati standard, ma per un motivo molto più semplice e diretto: sono stati venduti pochi biglietti.

Una dichiarazione che ha colpito il pubblico per la sua onestà rara nel panorama musicale italiano.

“Devo fare un piccolo annuncio all’interfono perché purtroppo le date di Perugia e di Bari sono state annullate. A Bari erano una quarantina, a Perugia pochi meno.

Quindi i 70/80 eletti riceveranno una mail con le specifiche per il rimborso.

Io vi chiedo scusa e vi ringrazio per esserci voluti essere.

Speriamo possiate venire alle altre date, che invece sono abbastanza cariche… siamo tanti.

Scusate se sono un po’ fritto, ma abbiamo appena finito le prove: lo spettacolo è elaborato, ci divertiamo, sarà veramente bello, poi vedrete.”

Le date del tour LMNPP

Dopo il debutto discografico nel 2019 con l’album Atto Zero e l’intenso percorso di crescita artistica, che ha portato alla pubblicazione, lo scorso aprile, di uno dei dischi più belli dell’anno, Le macchine non possono pregare, un album potente, visionario e maturo, Anastasio torna con un tour che unisce opera e rap, tra scenografie, testi e introspezione.

Queste le date aggiornate del tour:

16 ottobre – Roma, Monk

17 ottobre – Bologna, Locomotiv Club

18 ottobre – Firenze, Viper Club

23 ottobre – Bari, Demodè Club (annullata)

(annullata) 24 ottobre – Perugia, Urban Club (annullata)

(annullata) 25 ottobre – Napoli, Teatro Bolivar

29 ottobre – Torino, Off Topic

30 ottobre – Milano, Santeria