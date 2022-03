Amici di Maria De Filippi prima puntata serale: si parte con una doppia eliminazione

Amici serale prima puntata.

La puntata inizia con Maria De Filippi che presenta la giuria ovvero Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia.

PRIMA MANCHE

Scende, dopo un sorteggio a mezzo giuria, la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Scelgono di sfidare il team Peparini / Pettinelli.

Viene schierato Luigi contro Albe. Quest’ultimo canta Uptown funk di Bruno Mars con un testo riadattato in italiano. Luigi invece ha riarrangiato Rumore di Raffaella Carrà.

Vince Luigi. 1 – 0

La seconda sfida vede Calma in duetto con LDA contro il ballerino John Erik. I cantanti di Zerbi e Celentano cantano Vento d’estate di Max Gazzè e Niccolò Fabi.

Vince il ballerino. 1 – 1

La terza e ultima prova è il guanto di sfida Luigi contro Crytical. Zerbi ha chiesto di interpretare brani rock e pop dai The Knack a Colapesce e Dimartino. Secondo lui Crytical è un artista poco versatile.

Per la Pettinelli il guanto di sfida in quanto un rapper è un cantautore e a loro non è richiesta la versatilità.

È la giuria a scegliere e per Stash la sfida è equa. Stesso parere da Emanuele Filiberto.

Per questo vince la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. C’è un’eliminazione diretta.

Saranno i professori a indicare tre nomi a rischio: per la danza Alice e Dario, per il canto Albe.

Quest’ultimo canta il singolo, già disco d’oro, Millevoci.

I tre giudici salvano Dario. Si sfidano di nuovo Alice e Albe che canta Nessuno mi può giudicare con delle barre aggiunte. La ballerina balla su Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia.

Viene eliminata Alice.

SECONDA MANCHE

Zerbi e Celentano scelgono di sfidare i Cucca-Toda, ovvero Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Alex contro Luigi. Il primo canta Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni. Horse with no nome è il pezzo interpretato da Luigi.

Vince Luigi 1 – 0

Nella seconda sfida Michele ballerà La Bayadère mentre la squadra avversaria risponde con una corale in cui cantanti e ballerini si esibiscono su Don’t stop me now.

De Martino vota Michele, Stash la corale mentre Emanuele decide di chiedere una nuova esibizione.

Guanto di sfida lanciato dalla Celentano. Michele, accompagnato da Carola, su You and me contro Serena e Christian.

Raimondo Todaro rifiuta il guanto. Per la giuria il guanto non è equo e quindi la sfida è annullata.

La Celentano propone un nuovo guanto di sfida tra Carola e Serena. Con questa sfida la Maestra vuole mettere in risalto i difetti fisici di Serena.

Vince la sfida Serena. 1 – 1

La Celentano rimette in campo Carola in un passo a due che andrà contro Aisha e Sissi. Cantano un brano di Martin Gayle.

Vincono i due ballerini e di conseguenza, per la seconda volta, Zerbi e Celentano.

Vengono nominati, per scegliere chi andrà all’eliminazione finale, Sissi, Christian e Nunzio.

Nunzio balla nel passo a due con Francesca, La Bomba. Sissi canta E non finisce mica il cielo scritta per Mia Martini da Ivano Fossati mentre Christian balla Freedom.

La giuria salva Sissi. La sfida è tra i due ballerini e tra loro la giuria sceglie di mandare all’eliminazione finale Christian.