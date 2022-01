Continua il successo discografico di Amici di Maria De Filippi... LDA è disco di platino con "Quello che fa male"

LDA è disco di platino. Dallo scorso anno Amici di Maria De Filippi ha deciso di ingranare la marcia ancora più velocemente per quel che riguarda gli inediti dei ragazzi e i risultati si sono visti, la scorsa edizione del programma è stata, grazie a Sangiovanni, Aka 7even e Tancredi, la più certificata di sempre con quasi due milioni di copie certificate.

Il segreto di questo successo? Puntare su volti molto giovani e farli lavorare già da subito nel programma con produttori di punta della scena italiana. Da Zef a Michele Canova, da Francesco “Katoo” Catitti a Bias. E partire da subito con la pubblicazione degli inediti. Ad oggi contate che ne sono usciti, in tre mesi di programma, già quasi trenta.

LDA disco di platino

E così sono arrivate le prime certificazioni. La scorsa settimana Albe è stato il secondo artista di Amici 21 a conquistare il disco d’oro, con il brano Millevoci, dopo LDA.

Quest’ultimo nel frattempo, proprio nell’ultima settimana dell’anno, è arrivato alla certificazione disco di platino per le oltre 70.000 unità. Lo scorso anno il primo a raggiungere questo risultato fu Sangiovanni ad aprile (ma il programma partì diversi mesi dopo rispetto a questa edizione).

Il brano di Luca D’Alessio, questo il vero nome di LDA (figlio di Gigi D’Alessio) a raggiungere l’ambita certificazione è Quello che fa male, primo dei tre singoli lanciati ad oggi dal cantautore rap nel programma.

Insomma, ad oggi il bottino di questa edizione di Amici di Maria De Filippi è di 105.000 copie certificate da FIMI/GfK. Vedremo in questo anno nuovo dove i traguardi saranno più difficili da raggiungere visto che, per i singoli, sono cambiate. da 35.000 a 50.000 unità per il disco d’oro e da 70.000 a 100.000 unità per il disco di platino.