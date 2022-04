Amici di Maria De Filippi: nella quarta puntata

Amici quarta puntata serale, il resoconto.

All’ingresso nello studio Maria De Filippi chiede di inquadrare un cartello del pubblico dedicato a Piero, assistente di studio di tutti i suoi programma fin dall’esordio e figura fondamentale per lei, scomparso la scorsa settimana. “Ora iniziamo la puntata come vorrebbe lui… cercando di farla precisa“.

Entra la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, da poco diventato padre per la seconda volta.

Dopo una sfida di addominali tra i tre giudici viene scelta la squadra che inizierà a giocare. Quella di Rudy Zerbi e Alessandro Celentano che sfidano i Cucca-Todo.

Amici quarta puntata serale prima manche

PRIMA SFIDA

LDA contro Nunzio. Canto contro ballo.

Luca canta Good times di Ghali mentre Nunzio balla Cairos.

Il punto va a LDA 1 a 0 per Zerbi-Celentano. Nunzio riceve il voto solo da Emanuele.

SECONDA SFIDA

Carola, accompagnata da Michele con You and me contro Sissi che canta Crazy.

La giuria annulla la sfida perché ritiene troppo brave entrambe

TERZA SFIDA

Si passa ad un guanto di sfida interpretazione che vedrà scontrarsi per volere di Zerbi… Luigi contro Alex. Il brano scelto è Signor tenente a Giorgio Faletti. Durante le scorse settimane infatti Costanza Calabrese ha parlato ai ragazzi per raccontare storie di Mafia.

Il punto va a Luigi e la squadra Zerbi-Celentano vince.

Vanno in nomination per l’eliminazione diretta tutti i cantanti Aisha, Alex e Sissi.

Inizia Aisha con Buenos dias, inedito prodotto da Merk & Kremont. Tra l’altro la cantante è stata scelta per essere la voce per la versione italiana del nuovo singolo di OneRepublic.

Alex canta un brano che gli ha donato Michele Bravi, Senza chiedere permesso, e chiude Sissi con Girl Just want to have fun di Cindy Lauper. La giuria fa rientrare immediatamente Sissi.

Si passa alle cover con Summer to love di Shawn Mendes per Alex e Shine per Aisha.

La giuria sceglie e Aisha è la prima eliminata di questa puntata.

SECONDA MANCHE