Le pagelle della quarta puntata del serale di Amici 22: Aaron prende il volo ma Federica non regge più la tensione

Amici quarta puntata serale pagelle.

Nel quarto appuntamento con il serale del programma si inizia con dieci allievi ancora in gara ma si terminerà con 9. L’eliminato lo trovate qui.

Dopo che Maria De Filippi, venerdì 7 aprile ha fatto leggere ai ragazzi del programma i commenti della critica musicale, compresi i nostri, si procede come se nulla fosse e senza ovviamente nessun pregiudizio, come è giusto che sia. A chi ci scrive sui social che le parole di Wax contro la critica sono state troppo dura consiglio di leggere il mio pensiero al riguardo in questo editoriale.

Torniamo a noi quindi e andiamo a scoprire il meglio e il peggio della terza puntata del serale di Amici 22 secondo All Music Italia con due annotazioni negative che riguardano programma e prof. ed esulano dai ragazzi.

le strategie dei prof

Viene apertamente sbandierato, per esempio da Zerbi e Cuccarini, che si punta alla vittoria dei propri allievi anche con strategie. Con la struttura che il programma ha preso da qualche anno a questa parte Amici è diventato anche una sfida tra prof che, come dicono, giocano di strategia e a volte mettono a rischio talenti che non dovrebbero finirci per trionfare in questa “gara interna” inutile.

Una cosa che non accadeva per esempio quando le squadre erano due ma capitanate da singoli coach artisti. Emma ed Elisa per esempio, pur essendo capitane di squadre avversarie, hanno sempre preso scelte in favore del vero talento (o di quello in cui loro credevano fortemente).

La lavorazione in post produzione

Non essendo il programma in diretta viene fatto sulle voci dei cantanti un lavoro di post produzione andando a rimuovere eventuali difetti (per esempio con l’autotune). È utile sapere che questo può essere fatto, anche se in modo molto più leggero, anche in real time durante una diretta.

Ecco perché la giuria non parla mai di intonazione quando si rivolge ai cantanti.

Secondo noi questa “usanza” si potrebbe eliminare anche perché ha poco a che vedere con una scuola e, soprattutto, va a danneggiare gli artisti meno precisi o quelli che basano le loro esibizioni su altre caratteristiche (scrittura, interpretazione etc) su cui la differenza nel live poi si sente e non poco.

Detto questo andiamo a scoprire il meglio e il peggio della quarta puntata del serale di Amici 22 secondo All Music Italia. Cliccate in basso su continua.