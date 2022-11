Amici di Maria De Filippi: nella puntata del 6 novembre ottobre giudica le cover Cristiano Malgioglio

Amici puntata di oggi, domenica 6 novembre.

Ottava puntata speciale della domenica per il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Questa settimana, dopo artisti come Nek, Ornella Vanoni, Giorgia e Tommaso Paradiso, a giudicare la gara delle cover dei cantanti torna Cristiano Malgioglio.

Spazio anche ad una gara estemporanea di canto giudicata dal Maestro Peppe Vessicchio e ai primi inediti dei ragazzi, quelli di Ndg, Wax e Tommy Dali, che saranno fuori da stanotte. Per ascoltarli sarà presente la speaker di Rtl 102.5, nonché direttrice artistica di Radio Zeta, Federica Gentile.

Presente in studio inoltre anche Marco Mengoni, l’artista con più copie vendute, tra singoli e album, tra quelli lanciati da un talent show (65 dischi di platino e oltre 1 miliardo e 700.000 stream. Il cantautore, in attesa del tour negli stadi, presenterà il nuovo estratto dall’album Materia (pelle), In tutti i miei ricordi.

Spazio ovviamente anche al ballo con una gara giudicata da un pioniere della breakdance in Italia oltre che campione d’Europa alle Finals del BC ONE, Froz e la presenza di David Parsons che annuncia il rientro in Italia con la sua compagnia, la Parson Dance Company, che sarà dall’8 al 13 novembre al Teatro Olimpico di Roma. Nell’ultima data si esibirà anche l’allievo di questa edizione di Amici, Samu.

E ora partiamo con il resoconto della puntata di oggi.

Clicca in basso su continua per scoprire cosa è successo questa domenica.