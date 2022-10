Marco Mengoni live al Forum annuncia ‘Marco Negli Stadi 2023’

Marco Mengoni ha aperto il tour invernale al Forum di Assago (Milano). E quale occasione migliore per annunciare il tour negli stadi previsto per il 2023?

Al Forum di Assago, grande teatro dei sogni di ogni cantante italiano, è andato in scena il primo live del tour invernale di Marco Mengoni e le sorprese sono state tante, a partire da quella più grande: Marco Negli Stadi 2023.

Partiamo dal principio e procediamo con ordine.

LA PRIMA DATA AL FORUM E’ STATA PERFETTA: IL RACCONTO

L’entrata in scena è da top player: un cordone di steward crea un corridoio che parte dall’uscita che porta ai bagni del parterre fino ad arrivare al palco e, strano ma vero, Marco imbocca la strada proprio da lì attraversando le orde di fan scatenati ma composti al suo passaggio.

Una volta salito sul palco inizia il karaoke del Forum con Cambia Un Uomo e Esseri Umani, seguite dal primo dei tre monologhi, uno dei quali pre-registrato, che fa capire subito quanto ci sia una particolare attenzione del cantante verso le tematiche sociali e ambientali. Del resto, è rinomato che Marco Mengoni abbia più volte preso posizione in tema di diritti civili dunque non stupisce la scelta di rendere più impegnata una serata in apparenza leggera.

Le 25 canzoni previste scorrono via veloci tra cambi d’abito, emozioni continue e anche più di un accenno di commozione del protagonista assoluto della serata. Nel mezzo, c’è stato modo anche per ripercorrere tutta la sua carriera, addirittura tornando a X Factor con quella cover di Psycho Killer che ancora oggi ricordiamo con affetto.

MARCO MENGONI E LA CITAZIONE AGLI ANNI 70

Quasi a metà live, nel gioco perfetto di videomapping creato con maestria per l’occasione, è stato inscenato uno show di qualche minuto, tutto pre-registrato, dal titolo “Live From The Seventies” in cui Marco Mengoni appare in una doppia veste, maschile e femminile, di due conduttori di un programma tipicamente anni 70.

E’ stata la scusa per presentare tutta la band e per riprendere fiato qualche minuto dato che, al termine di tutta questa sigla introduttiva, i quattro coristi (eccelsi è riduttivo) hanno cantato quattro brevi accenni a canzoni di quel decennio e non solo, da Something’s Got a Hold On Me di Etta James fino a Respect di Aretha Franklin.

Non sono stati, però, gli unici momenti nel corso del live in cui siamo stati stupiti con dei mix e medley inaspettati: No Stress, terzo brano in scaletta, è terminato con i coristi che hanno intonato le parole della celebre No Stress di Laurent Wolf mentre, quasi sul finire, una delle due canzoni inedite di Materia (Pelle) in uscita venerdì, In Città, presentate nel corso di questa occasione speciale (l’altra è stata Ancora Una Volta) è terminata con un accenno a Lucio Battisti.

MARCO NEGLI STADI 2023

Il palazzetto non ha smesso un attimo di cantare, scatenandosi in particolar modo sulla parte finale del live, quando Mengoni è tornato sul palco per le ultime tre canzoni che, nell’ordine, sono state Ma Stasera, Pronto a Correre e Io Ti Aspetto.

Proprio su quest’ultima, ecco arrivare la grande sorpresa che vi abbiamo già anticipato all’inizio dell’articolo: Marco Negli Stadi 2023.

In un tripudio di esplosioni di coriandoli e colori, Marco Mengoni ha semplicemente detto: “Milano, vi aspetto negli stadi nel 2023″, parole a cui hanno fatto seguito le date annunciate sul maxischermo.

20 giugno 2023 – PADOVA – Stadio Euganeo

24 giugno 2023 – SALERNO – Stadio Arechi

28 giugno 2023 – BARI – Arena della Vittoria

1 luglio 2023 – BOLOGNA – Stadio dall’Ara

5 luglio 2023 – TORINO – Stadio Olimpico

A queste date è evidente che manchi qualcosa, Milano e Roma in primis, dunque non è da escludere che possano arrivare più avanti altri annunci. Nel frattempo, però, i biglietti per le cinque tappe già note sono disponibili in preorder sul sito ufficiale di Live Nation, mentre il 7 ottobre partirà la vendita libera al link qui sotto.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







In attesa di questi grandi eventi, Marco ha dato il via in modo egregio e senza sbavature al suo tour invernale che è partito con la data zero a Mantova e che proseguirà fino al 27 ottobre a Eboli, per un totale di 13 date tutte sold out. Un successo inarrestabile e che è ampiamente e indiscutibilmente meritato.