Amici di Maria De Filippi: prima puntata del 2022. Nuove sfide, inediti e Berna tenta di entrare nella scuola

Amici prima puntata del 2022. Dopo a pausa estiva il programma torna in onda di domenica, nuova collocazione scelta in questa annata dai vertici Mediaset che sta dando ottimi risultati.

Diversi ragazzi vengono mandati in sfida per non aver fatto i compiti e tenuto in ordine la casa, una situazione che ha causato anche una sfuriata durante le feste da parte della De Filippi. Candidati alla sfida sono Albe, Aisha, Sissi, Elena Alex, Lda e Luigi.

Il loro sfidante è Berna che presenta l’inedito Re Artù.

Amici prima puntata: la sfida di LDA

I professori possono salvare un proprio alunno. Albe viene salvato dalla Pettinelli (ma dovrà lavare i piatti per tutta la settimana). Lorella Cuccarini non salva nessuno dei suoi allievi. Zerbi, solo perché poi vorrà affrontare un discorso a parte con lei, esonera Elena.

I cinque ragazzi rimasti accettano tutti di andare in sfida. LDA si offre in quanto creda gli serva una sfida in questo momento. Il giovane artista, già certificato disco di platino con il primo inedito lanciato ad Amici, canta Scusa.

La sfida prosegue con Berna con un brano in inglese a cui ha aggiunto delle proprie barre. LDA interpreta La nuova stella di Broadway.

Il giudice Carlo Di Francesco decide che LDA rimane nella scuola.

LA SFIDA DELLE COVER CON ARISA

Reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle, torna Arisa, professoressa dello scorso anno nel programma, pronta a giudicare i ragazzi.

Inizia la sfida Aisha con un brano in francese a cui ha aggiunto delle parti di testo. Voto 7 e mezzo (al primo ascolto, registrato, le aveva dato 7 e mezzo).

Alex canta Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti. Arisa gli aveva 7 e lo alza ad 8. Segue Rea al piano che sceglie una cover in lingua inglese. Anche per lei un 8, per Arisa potrebbe già fare questo lavoro.

Luigi canta La leva calcistica del ’68 di Francesco De Gregori in chiave rock, Ad Arisa non convive e gli dà un 7. Sissi canta Think di Aretha Franklin e prende un bel 10.

Sissi 10

Rea 8

Alex 8

Aisha 7 e mezzo

Luigi 7