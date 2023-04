Gessica Notaro, l’incontro con i ragazzi di Amici a 11 anni dalla sua partecipazione al programma

Gessica Notaro ha incontrato i ragazzi di Amici di Maria De Filippi per raccontare loro la sua storia e svelare che anche lei ha fatto parte del programma e inseguito, come loro, il suo sogno.

Nel corso della scorsa settimana, prima della registrazione della puntata andata in onda sabato 29 aprile, i ragazzi di Amici 22 hanno avuto la possibilità di incontrare una ragazza che, come loro, sognava di cantare e che, nonostante un momento di stop drammatico, ci è riuscita… Gessica Notaro.

Nata il 27 dicembre 1989 a Roma da mamma argentina e papà calabrese Gessica è stata una Miss e ha mosso i primi passi nello spettacolo in programmi come Quelli che il calcio e Ciao Darwin. Nel 2011 ha preso parte alla decima edizione di Amici nella categoria canto, ma non è riuscita ad arrivare alla fase serale.

Nel gennaio del 2017 il suo ex fidanzato le butta addosso dell’acido deturpandole il viso. Il resto è storia… Gessica, con decine di operazioni da affrontare riprende in mano la sua vita, partecipa a Ballando con le stelle, sale come ospite sul palco di Sanremo 2020 per raccontare la sua storia in un brano con Antonio Maggio (vedi qui) e a settembre si sposerà.

I ragazzi rimasti nel programma vengono chiamati in studio. Una voce femminile inizia a parlare…

“Mi chiamo Gessica Notaro, ho qualche anno in più di voi, ed esattamente come voi avevo un sogno. Ed è per questo che nel 2010 anche io ho provato ad entrare ad Amici.

A questo punto ai ragazzi vengono mostrate le immagini di Gessica prima della violenza subita e quindi la notizia al telegiornale in cui si dava notizia che l’ex Miss era stata sfregiata con l’acido. A seguire nuove immagini, questa volta della vita di Gessica oggi, dopo un percorso fatto di accettazione, dolore, tante operazione ma anche di rinascita e nuove consapevolezze.

I ragazzi seguono tutto attentamente, Cricca si commuove, Wax, che proprio settimana scorsa aveva affrontato il tema, è visibilmente provato. Gessica continua a raccontare…

Ed è così che la ragazza entra in studio cantando e ballando accompagnata da uno dei professionisti del programma.

“Wow, non credevo di farmela sotto così. Ion sono abituata a ballare, non sono una ballerina, non ho fiato come notate… non so se conoscete la mia storia fino in fondo.

Un po’ di anni fa io ho avuto una storia di qualche anno con una persona sbagliata però ero molto giovane per capirlo e, soprattutto, molto ingenua.

La mia vita è cambiata, improvvisamente ho dovuto fare i con un volto che non riconoscevo allo specchio. Però devo dire che sin da subito ho riconosciuto la mia voce. Questo mi ha aiutato tantissimo.

Io ricordo addirittura quella sera che è successo tutto ero molto spaventata inizialmente perché non vecedevo, neanche dall’occhio destro, ho iniziato a fare i vocalizzi, a cantare in ospedale. Sembravo una pazza ma questo mi teneva serena e ricollegata con me stessa.

Poi è stato tutto per fortuna in discesa, ci è voluto un grande auto controllo però oggi sono qui e posso raccontarlo a differenza di persone che invece purtroppo non ci sono più. E quando le persone mi dicono ‘tu sei forte, io non lo sono’, no io non sono forte però semplicemente in quel momento sono riuscita ad attingere a delle risorse che non conoscevo, che non sapevo di avere.“