Sanremo 2020 Gessica Notaro La faccia e il cuore. Se ne era già parlato delle scorse settimane grazie ad un anticipazione di Tv Blog, ora il mistero su Gessica Notaro è stato svelato.

La showgirl, venuta purtroppo alla ribalta a causa di un grave fatto di cronaca, sarà sul palco del Festival di Sanremo 2020 in qualità di ospite.

Era il 10 gennaio 2017 quando la vita di Gessica Notaro cambiò per sempre. La ragazza venne aggredita sotto casa sua, a Rimini, dall’ex compagno Edson Tavares, che le sfregiò al volto con dell’acido.

Da allora la ragazza si è fatta portavoce delle battaglia che sostengono un forte no alla violenza contro le donne.

Gessica arriva sul palco dell’Ariston con già alcune esperienze musicali.

Dopo un incontro con produttore Mauro Catalini la ragazza registrò un album studio in cui reinterpretava brani famosi in versione latino americana.

Sanremo 202 Gessica Notaro

Sul palco del Festival di Sanremo 2020 Gessica Notaro non sarà sola, a cantare con lei ci sarà Antonio Maggio, già vincitore tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2013.

I due avevano infatti presentato il brano ad Amadeus per partecipare in gara ma il Direttore artistico, vista la tematica del pezzo, ha preferito ritagliargli uno spazio speciale.

Il brano che Gessica Notaro e Antonio Maggio canteranno in gara parlerà proprio della storia della ragazza e vede come autore, oltre allo stesso Antonio Maggio, un altro artista, colui che più di ogni altro ha dimostrato in questi anni di essere in grado di affrontare con estrema sensibilità argomenti così delicati… Ermal Meta.

Il brano si intitola La Faccia e il cuore.

LA faccia e il cuore Testo

