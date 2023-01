Amici 22: sul “fattaccio” di Capodanno interviene anche la famiglia di Wax

Amici 22 Wax parla la famiglia.

Le polemiche sul “fattaccio” di Capodanno da alcuni ribattezzato “Noce Moscata Gate” (vedi qui) non apprestano a calmarsi e ora, dopo Valeria Mancini, cantante uscita dalla scuola a seguito della sfida per provvedimento disciplinare, a parlare sono il padre e il fratello di Wax allievo che, secondo quanto dichiarato da Arisa e confermato dalla De Filippi in puntata, è stato il capobanda di quanto successo.

Pietro, fratello di Wax, in un video su TikTok ha dichiarato quanto segue:

“Essendo il fratello ci siamo chiamati e io so tutto quello che è successo a Capodanno. Tutto. E vi posso dire che a Capodanno, il 31 dicembre, non è successo un caxxo, quindi chi insulta mio fratello, chi insulta la sua educazione sta insultando anche la mia. Oltre che insultare la mia famiglia insulta anche la mia educazione. Non è carino e soprattutto non serve a un caxxo!”

Per per provocazione il ragazzo al termine del video ha finto di sniffare una noce moscate. Il problema sta nel fatto che poi, raggiunto da Fanpage per commentare quanto affermato nel video, il ragazzo ha sminuito il tutto con un “Ero ironico!”

Il video potete vederlo qui a seguire.

Più pacate le parole del padre di Wax, che sempre in un video, ha voluto difendere il figlio da accuse, anche molto pesanti, lette in rete:

“È un ragazzo con così tanta fantasia, come non ne ho mai conosciuti. Wax è così. Vive di sogni. Wax non è uno stupratore, come alcuni hanno scritto. È un ragazzo di 20 anni, che vi devo dire.”

A questo punto forse sarebbe il caso che la produzione del programma si esprimesse in maniera un po’ più chiara sulla vicenda che rischia di continuare a ingigantirsi. Per chi invece si chiede perché chi è coinvolto può, per esempio Valeria che è uscita dal programma, non affronta l’argomento è semplice.

Quando i ragazzi di Amici entrano nel programma firmano un accordo di riservatezza la cui penale, secondo le nostre fonti (ma non possiamo dare per certa la cifra), si aggirerebbe sui 50.000 euro.

Nel frattempo pare che nella puntata che si registrerà domani e sarà in onda il 22 gennaio, ci saranno nuovi ragazzi che, a circa due mesi dal serale, sono stati convocati per delle sfide.