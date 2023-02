Amici 22: mentre Piccolo G si confronta con Rudy Mezkal fa il suo ingresso in casetta

Nella puntata di Amici 22 del 14 febbraio abbiamo assistito al confronto tra Rudy e Piccolo G, dopo quello con Aaron e Jore, e all’ingresso in casetta del nuovo allievo Mezkal (qui la sua storia).

Partiamo dal confronto tra prof e allievo. Zerbi chiama in sala relax Piccolo G per capire perché in puntata non si è riuscito ad esprimere quando ha annunciato che avrebbe voluto sostituire uno dei suoi tre allievi con Mezkal…

“A volte in puntata mi blocco ma se devo essere sincero ti dico che mi sento molto più forte del ragazzo che entrerà, ma molto più forte. Anche quando arrivo ultimo penso di mettere sempre qualcosa di mio, la mia penna” afferma il cantautore.

Zerbi, che sottolinea che nelle ultime cinque prove è arrivato tre volte ultimo, lo sprona a mettersi a fuoco e, soprattutto, a dire quello che pensa.

“E allora se pensi questo dillo in puntata, non c’è nulla di male. Altrimenti questo tuo essere tarocco in alcuni momenti si riflette in quello che fai, il tuo andamento è altalenante.

Io non sono contento, preferisco 100 volte una persona che posso leggere artisticamente e umanamente. Io riconosco il tuo talento ma in questo momento non sono certo che tu sia la persona che deve rimanere nella scuola. Io mi sto facendo delle domande, me le sto facendo grosse.”

Amici 22 l’ingresso di Mezkal

Mentre Piccolo G, tornato in casetta, racconta ai compagni il confronto tra lui e Rudy Diego, ovvero Mezkal, entra in casetta e Piccolo G si chiude in bagno a struccarsi non accogliendolo all’ingresso a differenza dei compagni.

Gli altri ragazzi accolgono il nuovo entrato e gli mostrano la sua camera: “Mi fa stranissimo, totale, non mi sembra vero” commenta il 18enne.

Wax e Angelina si dimostrano i più curiosi nel conoscere il suo percorso artistico. E Mezkal gli racconta il suo approccio alla musica:

“Suono principalmente la chitarra, suono male il piano il piano, la batteria e il basso. Mi arrangio principalmente. Ho iniziato a suonare a 11 anni con la chitarra, poi dai 14 prime band. Sono sempre stato più sul rock & Roll, poi per carità del pop e cose simili. Il mio imprinting è stato punk quindi ho iniziato a suonare punk nei locali e cose simili.”

Wax si complimenta con lui: “In puntata sei stato bravissimo bro” gli dice. Diego è ancora incredulo di quanto sta avvenendo: “Fai fatica a realizzarlo, sono cose che di solito vedi dall’esterno“.