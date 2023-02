Amici 22: Maria De Filippi si confronta con Wax sugli eventi di Capodanno "Se discuto con te, è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca..."

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 5 febbraio Maria, dopo che Wax si è classificato ultimo nella gara di canto, decide di parlare con lui apertamente tornando anche su quanto successo a Capodanno (vedi qui), un evento che ha sicuramente creato uno spartiacque nella vita del ragazzo nel programma.

L’intento della conduttrice è di aprire il discorso per chiuderlo in maniera definitiva facendo capire a Wax quanto lo stima…

“Volevo riaprire una parentesi in modo da non riaprirla più. Parliamo di questo cavolo e benedetto Capodanno. Non eri l’unico Wax e non ti devi sentire l’unico che ha fatto un errore. Questo è importante. Il peso va diviso equamente e penso che tu l’abbia stra portato, adesso basta. Siamo d’accordo.

Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting io e te abbiamo litigato. Abbiamo litigato anche dopo Capodanno, me la sono presa più con te che con tutti. Ti ricordi il giorno della puntata? Ti ho detto di andare in casa senza neanche guardarti in faccia…”

Wax annuisce: “Me lo ricordo, mi hai dato del testicolo…”

Maria De Filippi continua:

“Ti voglio dire che se me la prendo così, più con te che con altri, se discuto con te, è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca. Se no non discuto. Altrimenti io ignoro.

Se discuto è perché penso che la discussione possa portare i frutti, tu puoi portarli”

Wax le risponde così:

“Sono veramente contento che tu mi dica queste cose. Spero che possa continuare questo bene. Ho proprio un albero pieno di frutti in questo momento e ti assicuro che quei frutti li mangeranno un sacco di persone. È stata una lezione questa. A scuola c’è prima la lezione e poi il test, nella vita invece c’è prima il test e dopo la lezione. Il test mi ha dato una bella visione di me e degli altri.”

Maria conclude:

“Quando Dardust arriva e ti dà il famoso beat, tu lì ci scrivi sopra e parli di due aspetti diversi di te, quello esteriore, la copertina, il pugile, e quello interiore e introspettivo. Vorrei lo cantassi…”

Wax si emoziona e Maria sottolinea la cosa per cercare di “rompere la corazza” del ragazzo… “Tu non sei abituato che le persone possano credere in te, vero” gli dice e lui risponde: “No, assolutamente. Sono emozionato, ma canto il pezzo…”

E così il giovane artista canta live la sua Ballerine e Guantoni.