Amici 22, focolaio Covid: due concorrenti positivi, semifinale a rischio?

Amici 22, a rischio la semifinale?

Il sempre informato Giuseppe Candela di Dagospia ha lanciato la bomba nelle scorse ore. A quanto pare due degli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi avrebbero contratto il Covid e questo potrebbe mettere a rischio la semifinale la cui registrazione sarebbe prevista come al solito per giovedì (il 4 maggio in questo caso).

La puntata di questa sera, sabato 29 aprile, andrà ovviamente regolarmente in onda essendo stata registrata giovedì 27.

Al momento nella scuola sono presente tre ballerini: Isobel (tra l’altro infortunata al braccio), Mattia e Maddalena, e tre cantanti Angelina, Wax e uno tra Aaron e Cricca (uno dei due, probabilmente il secondo, è stato eliminato nella puntata in onda questa sera).

Da quanto si apprende da Dagospia sono due gli allievi di Amici 22 che sono risultati positivi al Coronavirus. In queste ore sarebbero in corso tutti gli accertamenti del caso. Se il focolaio fosse confermato la semifinale del programma, la cui messa in onda era prevista per sabato 6 maggio (ma registrata nei giorni precedenti), potrebbe rischiare di slittare.

Non è dato sapere, soprattutto fino a quando non si scoprirà l’evolversi della situazione, se in caso di spostamento questa verra spostata in un altro giorno della prossima settimana o se addirittura al sabato successivo mettendo così a rischio di spostamento anche la finale in diretta prevista per domenica 13 maggio.