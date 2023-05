Amici: sarebbero 14, tra allievi e tecnici, i positivi al Covid. L’ufficio stampa: “Attendiamo notizie dalla produzione”

Amici semifinale rimandata? Secondo quanto afferma Fanpage.it il focolaio Covid di cui aveva parlato per primo Giuseppe Candela su Dagospia si è espanso mettendo la Fascino, società che produce gli show di Maria De Filippi, nelle condizioni di dover rimandare la semifinale che, secondo i programmi, sarebbe dovuta essere registrata il 4 maggio per andare in onda il 6 dello stesso mese.

Fanpage avrebbe contatto l’ufficio stampa del programma, Betti Soldati, la quale avrebbe confermato che la semifinale potrebbe essere spostata… “Attendiamo notizie dalla produzione”. Insomma al momento non è stata presa ancora nessuna decisione ufficiale: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla“.

Secondo i rumors sarebbero 14, tra allievi e membri dello staff, le persone risultate positive al Covid. Per la precisione quattro allievi e dieci tecnici. Secondo alcuni rumors i due allievi risultati positivi sarebbero i ballerini Maddalena Svevi e Mattia Zenzola anche se la madre della prima ha smentito sui social.

Insomma, non resta che aspettare una dichiarazione ufficiale da parte della produzione per capire quando potrebbe essere recuperata la registrazione e se questo influirà sulla data della messa in onda della finale prevista per domenica 13 maggio.