Amici di Maria De Filippi: nella prima finale a sei della storia del programma vince Luigi

Amici vincitore della 21esima edizione è Luigi. Domenica 15 maggio è andata in onda la puntata finale della 21esima edizione del talent show più longevo d’Italia, Amici di Maria De Filippi.

L’edizione, iniziata a settembre scorso, ha visto sfidarsi nell’ultima puntata sei finalisti. È la prima volta nella storia del programma che il numero è superiore a quattro o cinque: quattro cantanti (Albe, Alex, Luigi e Sissi) e due ballerini (Michele e Serena).

Tutti i cantanti usciranno nelle prossime settimane con i loro dischi. Potete scoprirli tutti qui.

Andiamo a ripercorrere l’esito delle sfide e i brani cantati e ballati in questa finale, che ha visto come ospite Alessandra Amoroso e la presenza in collegamento dei principali quotidiani, delle agenzie di stampa e dei più importanti siti di settore, compreso All Music Italia nella persona del nostro direttore Massimiliano Longo.

Presente ovviamente la giuria formata da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Amici vincitore 21esima edizione, le sfide

Maria accoglie la giuria tecnica di quest’anno (Emanuele Filiberto, Stefano De Martino, Stash), commenta come di consueto il look di Stash e ringrazia i giurati per essere stati giudici corretti e moderati, capaci di avere parole sempre giuste e di stemperare gli scontri che ci sono stati.

Entrano i ragazzi e dietro il LED appare la coppa, che è condotta al centro del palco da Giulia, la ballerina vincitrice della passata edizione. Dopo aver ricordato la tensione della sua finale, la ballerina, visibilmente emozionata, augura ai ragazzi di godersi questo momento importante.

Anche Maria rivolge il suo speciale in bocca al lupo a ciascuno dei ragazzi: a Michele per “la capacità tecnica, la raffinatezza, l’eleganza e l’armonia”; a Serena “per la determinazione e la tenacia, perché è riuscita a trasformare i giudizi in risorsa senza mai offendersi”; ad Alex “per i mezzi sorrisi, per le fossette, per la sua schiettezza ammirabile, per la capacità di ribellarsi alle ingiustizie”; a Luigi “per la sensibilità, per saper trattenere la gioia e l’amore, per saper trattenere le passioni e la rabbia”; ad Albe “per l’allegria, la stravaganza, per le parole fuori luogo, per la capacità di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, per la generosità”; a Sissi “per la voce limpida e pura, per la risatina di imbarazzo, nella speranza che il senso di inadeguatezza sparisca di fronte a una voce che non è mai inadeguata”.

Su un monitor appaiono i rappresentanti della stampa italiana, che saranno chiamati a giudicare le esibizioni della serata e ad assegnare il Premio della Critica TIM.

La gara si articolerà in due circuiti: CIRCUITO CANTO e CIRCUITO BALLO. Da ciascun circuito verrà un fuori un finalista, cui è riservata una sedia dorata. Si scontreranno nella finalissima, pertanto, un cantante e un ballerino.

CIRCUITO CANTO – PRIMA MANCHE

La prima sfida è articolata nell’esibizione degli INEDITI. Solo tre artisti proseguiranno la competizione. Sissi canta Scendi, da stanotte presente su Spotify; Alex canta Non siamo soli, da stanotte presente su Spotify; Luigi canta Tienimi stanotte; Albe canta Karma.

Maria chiude il televoto. Passano il turno Sissi, Luigi, Alex. Eliminato Albe. Nessun giornalista vuole intervenire a commentare il percorso e l’uscita del ragazzo.

CIRCUITO CANTO – SECONDA MANCHE

È la volta delle COVER. Sissi canta Make You Feel My Love di Adele, che fa venire la pelle d’oca a Stash. Alex ha scelto Goodbye My Lover di James Blunt. Luigi canta Pietre di Gian Pieretti.

Chiuso il televoto, passano Alex e Luigi. Eliminata Sissi. Maria rivolge a Sissi dei sentiti complimenti per la sua vocalità superlativa e per la sua bella persona. La stampa si unisce alle lodi della voce di Sissi, varia nei colori e destinata a lasciare un segno nel futuro della canzone italiana.

CIRCUITO CANTO – TERZA MANCHE

Prima della terza manche, intervento comico di Francesco Cicchella, che interpreta Ultimo e Achille Lauro. Interviene in videochiamata il vero Ultimo, a cui Maria rivolge tutto il suo apprezzamento. Segue anche una videochiamata di Sabrina Ferilli, che in una delle puntate del serale ha sostituito Stash in giuria: l’attrice si definisce curiosa di capire chi vincerà e augura un grosso in bocca al lupo a tutti gli artisti rimasti in gara.

Il televoto si riapre per la sfida tra Alex e Luigi. Alex ha scelto un pezzo dei Queen: Somebody to Love. Lo canta energicamente ma con qualche incertezza nel percorso, a detta della stampa. Luigi canta Footloose di Kenny Loggins, mentre suona la batteria. I giornalisti definiscono questa manche “una finale anticipata”, giocata tra due ragazzi la cui rivalità è stata la storia di questa edizione.

Secondo turno per Alex con Like I Would di Zayn. Luigi, invece, si accompagna con la chitarra in Come Together dei Beatles.

Ancora un duello: Alex esibisce il pezzo con cui è entrato, il suo inedito Sogni al cielo; anche Luigi canta una canzone di cui è autore, Muro.

Interviene il nostro direttore Massimiliano Longo (in compagnia dell’immancabile Pise che riceve i saluti speciali di Maria), a commentare quella che definisce “la sfida di canto che aspettavo”: Entrambi gli artisti si sono distinti per duttilità, che Luigi ha espresso subito, Alex più gradualmente. Longo confessa di sentirsi travolto dall’energia di Tienimi stanotte (brano scritto da Giordana a cui il direttore rivolge i suoi complimenti), ma non nega di essere profondamente avvinto dal mondo introspettivo di Alex, un mondo ora gridato ora sussurrato a cui Amici ha dato davvero una possibilità di espressione senza compromessi.

Le carte comunicano il verdetto: in finalissima va Luigi. Alex è salutato con grande affetto da Maria e dal pubblico; ringrazia con evidente commozione e lascia lo studio.

CIRCUITO BALLO – MANCHE UNICA

Si apre il CIRCUITO BALLO: a duellare sono Serena e Michele.

La sfida che decreterà il secondo superfinalista parte con Serena che balla Ain’t No Mountain High Enough di Marvin Gaye. Michele porta sul palco un pezzo del repertorio classico: Il capitano dei pirati da Le Corsaire.

Serena prosegue con una coreografia da lei molto amata sulle note di Easy on me di Adele. Michele interpreta una coreografia di stile classico su una base elettronica a sottolineare le sue capacità di contaminazione.

Serena balla We are de People, brano di Bono, Martin Garrix e The Edge. Michele rappresenta l’incontro di Marina Abramovich e Ulay sulle note di Forgiveness, cantata da Elisa ed Antony.

Prima del risultato, Serena riceve una comunicazione importante: le è stata assegnata per merito un borsa di studio che le permetterà di studiare, durante il prossimo anno accademico, in una delle scuole più prestigiose di New York, The Ailey School. Michele riceve tramite video i complimenti di Roberto Bolle, che lo invita a ballare il 5 settembre al Castello Sforzesco di Milano al Final show On dance.

La manche è vinta da Michele, che si contenderà con Luigi il titolo di vincitore di questa edizione di Amici.

PREMIO DELLA CRITICA TIM

Prima della finalissima Maria presenta l’ospite della serata, Alessandra Amoroso, che esibisce il nuovo singolo Camera 209.

La sala stampa, quindi, procede all’assegnazione del PREMIO DELLA CRITICA, consegnato ufficialmente dal Direttore Artistico Stéphane Jarny.

Così vengono distribuiti i voti dai giornalisti in collegamento:

Mattia Marzi, Il Messaggero, vota Sissi;

Renato Tortarolo, Il Secolo XIX, vota Serena;

Federico Vacalebre, Il Mattino, vota Luigi;

Carmen Guadalaxara, Il tempo, vota Alex;

Rita Vecchio, Leggo, vota Alex;

Francesca D’Angelo, Libero, vota Michele;

Massimo Galante, Tvblog, vota Michele;

Domenico Catagnano, Tgcom24, vota Serena;

Francesco Raiola, Fanpage, vota Sissi;

Elena Palmieri, Rockol.it, Sissi;

Benedetta Minoliti, Bilboard.it, Sissi;

Cinzia Marongio, Tiscali.it, vota Alex;

Marco Mangiarotti, QN, vota Alex;

Paolo Giordano, Il Giornale, vota Sissi;

Andrea Lanfranchi, Il Corriere della Sera, vota Luigi;

Luca Dondoni, La Stampa, vota Sissi;

Claudia Fascia, L’ansa, vota Sissi;

Antonella Nesi, Adnkronos, vota Sissi;

Claudio Maddaloni, Lapresse, vota Serena;

Davide Maggio, Davidemaggio.it, vota Serena;

Boris Sollazzo, Rollingstone.it, vota Serena;

Mario Manca, VanityFair.it, vota Alex;

Andrea Conti, Ilfattoquotidiano.it, vota Alex;

Andrea Amato, Tvzoom.it, vota Albe;

Massimiliano Longo, All Music Italia, vota Alex.

il premio della critica di 50.000 euro è assegnato a Sissi.

FINALISSIMA: LUIGI vs MICHELE

I SFIDA: Luigi canta Start Me Up dei Rolling Stones; Michele balla Don Chisciotte.

II SFIDA: Luigi canta Cobra di Donatella Rettore; Michele balla sulle note di Fix You dei Coldplay.

III SFIDA: Luigi canta Tondo, brano scritto da Enrico Nigiotti; Michele balla Nessun dorma, aria della Turandot.

IV SFIDA: Luigi si cimenta in un pezzo delle Spice Girls: Who Do You Think You Are; Michele balla una coreografia molto tecnica sulle note di Wallah di Ghali.

V SFIDA: Luigi canta Baby Did The Bad Dad Thing di Chris Isaak; Michele balla Bird Set Free di Sia.

VI SFIDA: Luigi canta il suo inedito Partirò da zero; Michele interpreta lo schiavo da Le Corsaire.

Prima della chiusura del televoto e della premiazione finale, Maria introduce la sciatrice e campionessa olimpica Sofia Goggia. che nomina Maria Ambassador dei Giochi olimpici e Parolimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Maria chiude il televoto e procede all’assegnazione dei Premi Speciali.

Alle ore 00:50 Maria proclama il vincitore di Amici 2022, che si aggiudica il premio finale di 150.000 euro: LUIGI