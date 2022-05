Amici 21: tutti i nuovi inediti fuori dalla Top 100 Spotify nella prima settimana. Il più streammato è l’eliminato LDA

Amici 21 inediti… gli ascolti su Spotify della prima settimana.

La scorsa settimana sono stati lancia i quattro nuovi inediti dei cantanti semifinalisti di Amici 21: Tienimi stanotte di Luigi, Dove sei di Sissi, Senza chiedere il permesso di Alex e Karma di Albe. I risultati della prima settimana non sono propriamente felici con solo due brani presenti in Top 200 e nessuno nella Top 100 di Spotify.

Per assurdo rispetto alle nuove canzoni continuano a funzionare brani lanciati a settembre scorso, ovvero i primi inediti del programma, come Quello che fa male di LDA (già disco di platino) e Millevoci di Albe (disco d’oro). Va anche detto che rispetto alla fase pomeridiana, in quella del serale i ragazzi stanno cantando raramente i propri brani a vantaggio di cover scelte probabilmente per tenere incollato il pubblico televisivo del sabato sera (e qui si torna alla richiesta, che cade nel vuoto ormai da anni, di Maria De Filippi, ovvero cambiare il giorno di messa in onda del talent).

Ma andiamo a scoprire quali tra i nuovi inediti sta ottenendo il risultato migliore. Clicca in basso su continua.