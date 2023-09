Amici 2023 nella seconda puntata Irama, Angelina Mango e la prima gara inediti

Amici 2023 – 2024 seconda puntata pomeridiano.

Dopo il debutto avvenuto la scorsa domenica con ben 3.000.000 di ascoltatori e il 25,6% di share, l’1 ottobre va in onda a partire dalle 14 su Canale 5 la seconda puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.

Settimana scorsa 20 ragazzi hanno ottenuto un banco nella scuola (qui per scoprirli tutti) e alcuni si sono già fatti riconoscere (vedi alla voce Holy Francisco).

Ora la gara inizia ad entrare nel vivo con le ormai tradizionali gare di canto e ballo che determineranno due classifiche da parte dei giudici ospiti.

Saranno in tre a giudicare le esibizioni di canto e ballo: l’artista già vincitore dal programma, nonché cantante più copie con più copie certificate nella storia di Amici, Irama, e i coreografi Irma di Paolo e Garrison Rochelle.

Spazio anche ad una gara di improvvisazione ballo con giudice il ballerino e coreografo Simone Nolasco.

Le prove non finiscono qui però visto che sono diversi i cantanti che hanno già presentato un brano inedito e per stilare la classifica delle loro canzoni saranno presente uno dei Producer e autori più certificati della musica italiana, Zef.

Ospite musicale della puntata sarà invece la vincitrice del circuito canto della scorsa edizione, Angelina Mango, che presenterà in anteprima esclusiva il suo nuovo singolo intitolato “Che t’o dico a fà“.

Angelina ad oggi ha conquistato il doppio disco di platino per il singolo “Ci pensiamo domani” e due dischi d’oro, uno per il singolo “Voglia di vivere” e uno per il suo primo EP. Prossimo probabile obiettivo? Il Festival di Sanremo.

Appuntamento quindi alle 14 dell’1 ottobre per la seconda puntata di Amici 2023 – 2024. Il programma è prodotto da Fascino P.G.T. e la regia è di Andrea Vicario.