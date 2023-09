Amici di Maria De Filippi: le storie dei venti allievi che hanno ottenuto un banco nella scuola

Domani pomeriggio, domenica 24 settembre, alle ore 14.00 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, durante la quale si formerà la nuova classe del talent show (qui le anticipazioni).

A consegnare le maglie saranno dieci ospiti speciali: J-Ax (3 maglie), Angelina (3 maglie), Ciro Immobile (2 maglie), Annalisa (2 maglie), Stash dei The Kolors (1 maglie), Tananai (1 maglia), Cristiano Malgioglio (4 maglie), Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Folla (1 maglia).

I prof di canto e ballo, invece, saranno gli stessi dello scorso anno, con un’unica eccezione. Al posto di Arisa ci sarà infatti Anna Pettinelli, che tornerà al tavolo dei prof dopo la pausa dello scorso anno. Per lei sarà il terzo anno non consecutivo, mentre Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro non hanno mai abbandonato il talent dal loro ingresso nel 2021.

E se per Emanuel Lo sarà il secondo anno consecutivo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono ormai dei veterani. Il primo è infatti entrato a far parte della grande famiglia di Amici nel 2009, mentre la maestra ha debuttato come insegnante di danza classica e coreografa nel 2003.

