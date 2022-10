Ambra Angiolini ha voglia di musica: X Factor, il duetto con Tiziano Ferro e un’esibizione al “Qimangi”, il nuovo evento Lgbtq+ milanese

Negli ultimi anni Ambra sembra aver fatto pace con il suo passato da cantante, esperienza a volte da lei stessa sminuita. E così l’abbiamo sentita cantare in tv (da Fiorella Mannoia ma anche al Concerto del Primo maggio), abbiamo riascoltato la sua voce in duetti con Syria e Marco Masini (e prossimamente con Tiziano Ferro) ed ora potremo riascoltarla anche nella nuova serata Lgbtq+ milanese, il Qimanji.

La Angiolini ha inciso quattro dischi nella sua carriera. L’iconico best seller da mezzo milione di copie, T’appartengo (1995), Angiolini (1996, oltre 120.000 copie), il maturo e “indie addicted” Ritmo vitale (1997, 100.000 copie) e InCanto del 1999. Poi, chiusa la prima parte della sua carriera, a inizio degli anni 2000, ha deciso di smettere con la musica.

Negli anni successi si è poi riavvicinata con i suoi tempi al mondo spettacolo, un mondo che l’ha vista debuttare nel 1992 a soli 15 anni (sono 30 anni di carriera proprio quest’anno) e che non è sempre stato generoso con lei. E così è arrivata la radio, i musical, il teatro e quindi ancora la tv e il cinema dove è diventata in pochi anni uno dei volti più richiesti e apprezzati. E nel durante ha scritto anche un bellissimo libro, InFame, in cui racconta senza sconti la sua lotta contro i disturbi alimentari

In tanti, sopratutto la generazione cresciuta negli anni ’90, ma non solo, le hanno spesso chiesto un ritorno alla musica ma Ambra ha sempre glissato e ironizzato su quella fase della sua carriera. Anche di recente a X Factor, programma in cui ricopre il ruolo di giudice, l’artista ha affermato con il sorriso mentre il pubblico intonava T’appartengo: “Ho fatto solo una canzone di successo, ma guarda…“. Una bugia bianca visto che i numeri delle copie fisiche (non esisteva lo streaming ancora negli anni ’90) di album e singoli, in Italia come in Spagna, parlano chiaro.

In attesa di scoprire se Ambra tornerà mai alla musica ci sarà però un appuntamento speciale in cui poterla riascoltare su alcuni dei suoi brani.

Il 7 ottobre 2022 Ambra Angiolini sarà infatti protagonista di un’esibizione esclusiva nella notte Lgbtq+ del Qimanji (presso il locale DI4 – Distretto Industriale 4 in via Toffetti 25 a Milano). La poliedrica artista da sempre vicina e attiva per le battaglie Lgbtq+ festeggerà i suoi 30 anni di carriera sul palco del DI4 dove canterà e ballerà alcuni dei suoi più grandi successi del passato, accompagnata da un esclusivo corpo di ballo.

La serata inizierà alle 00.00, mentre l’esibizione di Ambra è prevista per l’1/1.30. I biglietti sono in vendita al costo di 25/30 euro (disco + drink + show) qui.

La serata QIMANJI è nata a Torino nel 2006 ispirandosi alla serata milanese “il Borgo“. Ora, dopo il grande successo legato alla settimana dell’Eurovision Song Contest, approda anche nel venerdì notte di Milano presso il locale DI4.