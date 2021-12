Amadeus, ospite a RTL 102.5, commenta cast e canzoni di Sanremo 2022

Nel pop resistono in Top 10 i Pinguini Tattici Nucleari.

Entrano in Top 50 anche i nuovi singoli di Guè e Ultimo.

Radio date 17 dicembre. Questa settimana arrivano in radio i singoli in gara a Sanremo Giovani, oltre a quelli di diversi big della musica italiana: Francesco.

Il primo concerto fu quello di Bob Marley nel 1980. Record di live per Vasco mentre la donna dei record è proprio la Pausini.

Ormai il 2021 è quasi giunto al termine ma le uscite non si fermano. E non tutte trovano il riscontro sperato.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.