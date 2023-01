Amadeus combina un “guaio” coi super ospiti del Festival di Sanremo! Ma cosa è successo?

Festival di Sanremo 2023 Amadeus comunica i nomi del nuovi super ospiti.

Amadeus, ospite del TG1 delle 13.30, annuncia i nomi dei super ospiti che lo affiancheranno nella seconda puntata del Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo 7 febbraio.

Si tratta di grandi nomi che hanno fatto la storia della musica italiana che saranno con lui sul celebre palco ligure.

Si tratta di Albano, Massimo Renieri e Gianni Morandi.

Il conduttore ha fatto vedere dei brevi video in cui i tre lo ringraziano e si dichiarano tutti a Sanremo come unici super ospiti della seconda puntata, quella del mercoledì.

Con queste parole Amadeus lancia i video.

Albano

A tutti voi del TG1 e ad Amadeus grazie di avermi invitato in qualità di unico superospite nella seconda serata del Festival di Sanremo. Una buona occasione per festeggiare anche i miei 4 volte 20 anni. Quale migliore platea? Grazie Grazie Grazie.

Massimo Ranieri

Amadeus, io non so come ringraziarti per avermi invitato come unico super ospite della serata, cioè mercoledì 8 febbraio. Sono commosso ed emozionato amico mio.