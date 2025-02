Alex Wyse: dopo Sanremo, instore e un tour tra Italia e USA

Alex Wyse, secondo classificato tra le nuove proposte, si conferma tra i protagonisti della 75ª edizione del Festival di Sanremo, ed è pronto a partire con una serie di date instore in attesa di alcuni live internazionali e delle prime due date del tour con concerti nei club.

Il cantautore è reduce dal debutto sul palco dell’Ariston dove si classificato al secondo posto nella categoria Nuove Proposte con il brano Rockstar ottenendo la vittoria sul competitor per quel che riguarda il televoto (il 51% contro il 49% di Settembre).

In occasione di questa partecipazione Artist First, etichetta discografica dell’artista, ha lanciato un vinile 45 giri che verrà presentato in una serie di appuntamenti instore in cui incontrerà il suo pubblico. Queste le date in cui sarà possibile acquistare in esclusiva il vinile:

28 febbraio – Milano, Mondadori Bookstore Porta Romana, 78 – h. 18.00

01 marzo – Palermo, Mondadori Bookstore – Sanlorenzo Mercato – h. 15.30

02 marzo – Catania, Mondadori Bookstore Via G. D'Annunzio, 115 – h. 15.30

05 marzo – Napoli, Mondadori Bookstore – MA Books – Galleria Umberto – h. 18.00

06 marzo – Marcianise (CE), Mondadori Bookstore CC Campania – h. 17.00

07 marzo – Roma, Mondadori Bookstore – Piazza Cola di Rienzo, 81 – h. 17.00

Nel mese di maggio Alex Wyse prenderà parte al Sanremo Giovani World Tour, un progetto organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e da Rai, che porterà i finalisti di Sanremo Giovani 2024 in tour in Nord America. Queste le date del tour internazionale:

2 maggio – Montreal

4 maggio – Toronto

6 maggio – Miami

8 maggio – New York

11 maggio – Chicago

ALEX WYSE ROCKSTAR LIVE – i concerti

Per i fan italiani dell’artista gli appuntamenti live ad oggi annunciati sul palco sono due:

24 maggio – Fabrique, Milano

26 settembre – Atlantico, Roma

“I live sono la parte più importante ed emozionante di quello che faccio, una boccata d’aria fresca, aria libera, un posto dove posso unirmi con le persone”, ha spiegato Alex Wyse. Le date sono organizzate e prodotte da A1 Concerti.