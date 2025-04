Alex Wyse lancia Batticuore: amore, emozioni veloci e un’estate tutta da ballare

Alex Wyse testo e significato del nuovo singolo Batticuore, brano che arriva dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2025, categoria Nuove Proposte, del cantautore con il brano Rockstar.

Il brano sarà fuori da venerdì 2 maggio per Artist First.

Alex Wyse: tour e appuntamenti live

Alex Wyse sarà protagonista di due appuntamenti speciali: il 24 maggio al Fabrique di Milano e il 26 settembre all’Atlantico di Roma. Ha inoltre annunciato la prima data del suo tour estivo: il 1° agosto 2025 a San Giorgio Ionico (TA). Radio Zeta sarà la radio ufficiale delle date, organizzate da A1 Concerti.

Recentemente Alex ha girato l’Italia con un instore tour esclusivo per il vinile 45 giri di Rockstar e ha aperto i concerti di Zero Assoluto e Francesco Gabbani. A maggio, prenderà parte al Sanremo Giovani World Tour che lo porterà sui palchi di Montreal, Toronto, Miami, New York e Chicago.

Alex Wyse – Batticuore – significato e testo

In Batticuore Alex Wyse ha voluto divertirsi, mostrando un lato dance inaspettato. Il brano parla dell’amore contemporaneo: caotico, veloce, che ti investe prima ancora che tu riesca a capirlo. Un colpo di fulmine che speri resti solo un’illusione passeggera, vedendo già la fine già nell’inizio.

Ecco come racconta la canzone il cantautore:

“Ho voluto scrivere della mia generazione. I podcast che ti motivano mentre vai di fretta al mattino, le frasi sulle torte che sembrano parlarti, le notifiche che ti fanno battere il cuore anche quando non dovrebbero. Il centro di tutto è una frase sola: ‘fortunatamente è solo un batticuore.’ Un piccolo solletico cinico, una speranza nascosta che non sia amore vero, ma solo un’emozione passeggera, che racconta la paura di innamorarsi davvero e il desiderio che tutto sia solo momentaneo, leggero, facile da dimenticare. Questo pezzo è il tentativo di raccontare quella velocità con cui oggi crediamo alle emozioni, alle notizie… e forse anche all’amore. Ma io, ancora adesso, me lo chiedo: si tratterà davvero di amore?”

Batticuore è il racconto della paura di innamorarsi davvero, della voglia che tutto sia solo momentaneo, leggero, facile da dimenticare. Un’emozione passeggera in un mondo che vive di velocità, di emozioni istantanee e amori lampo.

TESTO

