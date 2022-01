Addio Alessandro Casillo... arriva Arco e lancia il singolo "Divieto di sosta"

Cresciuto artisticamente praticamente sotto le telecamera, da Io canto ad Amici di Maria De Filippi passando per la vittoria nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo, Alessandro Casillo ha deciso di dare una svolta alla sua carriera con un brano, Divieto di sosta, in cui oltre a cantare rappa, e un nuovo nome d’arte, Arco.

Nel 2022 saranno passati dieci anni esatti dalla vittoria dell’artista al Festival. Da allora di cose ne sono cambiate parecchie e, ospite del Capodanno in musica di Canale 5, il giovane artista ha fatto il suo debutto in tv con il nuovo nome proprio nella notte di Capodanno.

Alessandro Casillo diventa Arco e lancia divieto di sosta

Nello show Arco ha cantato due brani, Eclissi, uscita ad ottobre scorso, e il nuovo singolo, Divieto di sosta.

Nel 2022 dovrebbe uscire, dopo una serie di singoli, il primo album con il nuovo nome d’arte. L’ultimo progetto discografico dell’artista, XVII, risale al 2019.

Il nuovo brano è stato scritto dallo stesso Arco con Giorgia Brunelo e Marco di Martino. La produzione è di Francesco Frilli e Marco Di Martino.

DIVIETO DI SOSTA testo e audio

Caxxo mi frega di te

ho i mostri dentro la mia testa

ma non mi interessa perché

la vita rimane la stessa

sai

a restare calmo come fai

Odio la metro

la gente non parla si sparlano dietro

col cervello spento e il cellulare acceso

con l’iPhone

si

al posto del dito medio

Odio il mio letto

sempre disfatto io fatto da tempo

è il mio ritratto

se sono già morto non dirmelo adesso

mi godo il momento e non chiedo il permesso

Già c’ho l’ansia la mattina quando fuori è freddo tipo igloo

mangio cazzate a colazione quando poi si accende la tv

non mi sembra vero

almeno lo spero

parlano di me anche sulla moon

Caxxo mi frega di te

ho i mostri dentro la mia testa

non mi interessa perché

la vita rimane la stessa

mai

a restare calmo come fai

Caxxo mi frega di te

se faccio girare la testa

non mi interessa perché

siamo in divieto di sosta

sai

a restare calmo come fai

Odio me stesso

odio la fama la rabbia che mi porto appresso

e lo ammetto

a restare calmo proprio non ci riesco

Odio l’invidia maleducazione questa noia mi porta giù

odio i discorsi che ci giri intorno e non lo dici

tipo Taboo

Non mi sembra vero o almeno lo spero

parlano di me anche sulla moon

Caxxo mi frega di te

ho i mostri dentro la mia testa

non mi interessa perché

la vita rimane la stessa

mai

a restare calmo come fai

Caxxo mi frega di te

se faccio girare la testa

non mi interessa perché

siamo in divieto di sosta

sai

a restare calmo come fai

Caxxo ti frega di me

caxxo ti frega di me

siamo in divieto di sosta

sai

a restare calmo come fai