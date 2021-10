Nuovo singolo per Alessandro Casillo. È fuori “Eclissi” ( TESTO e AUDIO)

Alessandro Casillo è fuori dall’1 ottobre con un nuovo singolo, Eclissi, che racconta nel testo un amore complicato.

L’artista classe 1996 già noto al pubblico per aver partecipato a Io canto, vinto nel 2010 Sanremo Giovani ed essere stato concorrente della fase pomeridiana di Amici di Maria De Filippi qualche anno fa, torna con nuova musica.

Eclissi è un brano scritto in team da Alessandro con Jacopo Ettore, Francesco Sponta, Lorenzo Pablo Santarelli, Marco Salvaderi e Kende. Alla produzione Room9, Producer attualmente in alta rotazione radiofonica con il brano Rollercoaster (che tra l’altro coinvolge un altro ex Amici, Sergio Sylvestre, con il nome d’arte di BigBoy).

Questa canzone viene presentata come un brano fresco, “nato molto velocemente, e parla di una storia d’amore complicata ma sentita, raccontata in maniera molto ironica”, come racconta Alessandro Casillo stesso.

Alessandro Casillo Eclissi testo e audio

Io non la voglio la ragione

con te non si può ragionare

se è vero che stai seguendo il cuore

scappi ma non mi hai detto dove

no faccio un giro dell’isolato

mi specchio sulle vetrine vuote

mi scolo un paio di Desperados

che c’ho la faccia di un disperato

Tu sei in pace solo quando stiamo in guerra

ancora non capisco cosa c’ho in testa

e mi prende male

arrivo sempre al limite e poi lascio stare

ma chi me lo fa fare?

Ma poi ritorni qui

e fai tuta la scena come fosse un film

non mi dai modo di ribattere

ti vorrei dire che ora voglio per me, per me

per stasera una stupida eclissi di te

nanana nanana

nanana nanana

nanana nanana

nanana nana

Tu che pretendi la ragione

tienitela che non mi interessa più

neanche il suono della tua voce

me la immagino pure nella TV

faccio un giro dentro lo stadio

forse così mi si scalda il cuore

mi scolo un paio di Desperados

che c’ho la faccia di un disperato

Tu sei in pace solo quando stiamo in guerra

ancora non capisco cosa c’ho in testa e mi prende male

arrivo sempre al limite e poi lascio stare

ma chi me lo fa fare?

Ma poi ritorni qui

e fai tuta la scena come fosse un film

non mi dai modo di ribattere

ti vorrei dire che ora voglio per me, per me

per stasera una stupida eclissi di te

nanana nanana

nanana nanana

nanana nanana

nanana nana

Non mi interessa più che cosa fai

non guardo più nemmeno con chi sei

non ho più confusione nella testa

non ho più scuse perché mi fai diventare pazzo

vorrei gridare ma non ce la faccio

ed io ho bisogno di un po’ di spazio

Ma poi ritorni qui

e fai tuta la scena come fosse un film

non mi dai modo di ribattere

ti vorrei dire che ora voglio per me, per me

per stasera una stupida eclissi di te

nanana nanana

nanana nanana

nanana nanana

nanana nana