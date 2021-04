Una casa grigia che riprende colore nei video dei nuovi singoli di Alessandra Amoroso, “Piuma” e “Sorriso grande”

Alessandra Amoroso Videoclip.

Nei giorni scorsi, come già sapete, l’Amoroso è tornata con due nuovi singoli, due brani che rappresentano il suo percorso dell’ultimo anno… Piuma, in cui debutta anche da autrice (qui il testo) e Sorriso grande (qui).

Canzoni che Alessandra ha presentato con questa frase:

“Ad un certo punto mi sono resa conto che ero il limite di me stessa, mi sono presa per mano e ho cominciato ad ascoltarmi. Ora so bene cosa voglio e soprattutto chi sono… leggera come una PIUMA e sul viso un SORRISO GRANDE!“

Ora la musica si traduce in immagini per raccontare una storia di rinascita e riscoperta di sé… perché bisogna perdersi per poi ritrovarsi.

ALESSANDRA AMOROSO VIDEOCLIP

Sono online da ora i videoclip dei due nuovi brani. Cornice dei due video, entrambi diretti dagli Younuts, è una casa che cambia aspetto con l’evolversi delle emozioni della stessa Alessandra: una casa grigia, chiusa e buia per Piuma in cui sembra quasi sentirsi prigioniera che piano piano si apre alla luce e alla vita fino a diventare lo sfondo perfetto per Sorriso Grande.

Nel secondo video, infatti, i colori cambiano, la tristezza e la paura lasciano lo spazio all’allegria e alla spensieratezza e a quella voglia di leggerezza che solo una rinascita può portare con sé.

Special guest del video di Sorriso Grande è Matilde Gioli, con la quale Alessandra ha condiviso anche il palco dell’ultimo Festival di Sanremo in qualità di ospiti per lanciare un importante messaggio a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Piuma è stato scritto da Alessandra Amoroso insieme a Davide Petrella ed è prodotto da Francesco “Katoo” Catitti mentre Sorriso grande è stato scritto da Davide Petrella e Dario Faini e prodotto da quest’ultimo con Dorado Inc.