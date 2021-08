Arriverà ad ottobre "Tutto accade" il disco con le due anime di Alessandra Amoroso. Ecco i primi dettagli...

Alessandra Amoroso nuovo album. Oggi la vincitrice di Amici di Maria De Filippi con più copie vendute nella storia del programma, oltre 2.600.000 copie tra album singoli e collaborazioni, compie gli anni e si prepara a vivere forse il suo anno più bello, almeno discograficamente parlando.

Alessandra infatti nel 2022, come già annunciato qui, terrà il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano, seconda donna italiana a raggiungere questo traguardo dopo Laura Pausini.

Tutto accade a San Siro, evento previsto per il 13 luglio 2022, sarà anticipato dal nuovo album di Alessandra Amoroso, un disco che potrebbe riservare diverse sorprese.

Tutto accade, questo il titolo del nuovo progetto, sarà il settimo disco di inediti della cantante (nella cui discografia vanno aggiunti gli album live Cinque passi in più e 10, io noi) e arriverà a tre anni di distanza da 10, disco con cui la cantante ha festeggiato, per l’appunto, dieci anni di carriera.

Ad anticiparlo un nuovo singolo in uscita nel mese di settembre. Sulla data di uscita dell’album non ci sono ancora annunci ufficiali se non che arriverà nel mese di ottobre prossimo.

Alessandra Amoroso nuovo album

Quel che ci appare certo, anche vedendo la grafica adottata per il live a San Siro, è che Alessandra Amoroso ha deciso di far conciliare le sue anime discografiche, quella delle ballad, spesso struggenti, che hanno contraddistinto gran parte della sua carriera, e quella dei brani up tempo, iniziata con l’album Vivere a colori e continuata con i duetti estivi con i Boomdabash.

E queste due anime potrebbero prendere forma nel disco in maniera anche netta e distinta, magari con un doppio progetto o semplicemente come un disco che ne racchiude in qualche modo due.

Del resto il disco è stato anticipato da un duetto, Pezzo di cuore con Emma, e da due brani usciti in contemporanea, la ballad del debutto da autrice, Piuma, e la più frenetica Sorriso grande, usata come singolo estivo.

Tra gli autori e produttori che stanno collaborando al disco ci sarebbero anche Federica Abbate, Elisa, Takagi & Ketra, Dario Faini / Dardust e Giordana Angi che avrebbe scritto un pezzo appositamente per Alessandra.

Quello che è certo è che questa volta Alessandra Amoroso ha scelto di essere parte attiva di ogni fase della lavorazione del disco, come del resto già dichiarato nelle scorse settimane:

“Sarà un lavoro molto personale, ci sarò solo io e sperimenterò anche un po’. È un disco per il quale ho fatto molto di più che in passato perché voglio partecipare a tutte le fasi creative della mia musica“

Qui a seguire il link per acquistare i biglietti per Tutto accade a San Siro.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI