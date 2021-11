Quali sono i dischi italiani del mese di novembre 2021? da Fedez a Il Volo ecco le principali uscite

Album in uscita novembre 2021. È iniziato l’11esimo mese dell’anno quello decisivo per il rush finale nelle vendite di dischi complice l’arrivo del Natale. Per questo tornano diversi nomi importanti da Loredana Bertè a Il Volo, da Vasco Rossi a Zucchero.

Andiamo quindi subito a scoprire insieme le uscite italiane di novembre.

Album in uscita novembre 2021

5 novembre

Oggi, nella prima settimana del mese sono diversi i ritorni. Tra loro la nuova versione celebrativa del primo disco di Tiziano Ferro in occasione dei vent’anni di Rosso relativo. Da segnalare anche il debutto della giovane Laila Al Abash e il ritorno del cantautore romano Piercortese.

Attesissimi i nuovi dischi di Loredana Bertè, con tre featuring rap molto diversi tra loro (vedi qui), quello di Rocco Hunt e il disco omaggio de Il Volo al Maestro Ennio Morricone.

ANDREA CHIMENTI – Il deserto, la notte e il mare



CABRUJA – Cabruja



GIOVANNI ALLEVI – Estasi



IL VOLO – Il Volo sings Morricone



LA CHANCE SU MARTE – Incontri ravvicinati



LAILA AL ABASH – Mystic Motel



LOREDANA BERTÈ – Manifesto



MATILDE DAVOLI – Home



PIERCORTESE – Come siamo arrivati fin qui



ROCCO HUNT – Rivoluzione



SILENT BOB & SICK BUDDY – Piove ancora



TIZIANO FERRO – Rosso relativo Anniversary Box Edition

9 novembre

MICHAEL VENTURINI – Popolare fuori moda

12 novembre

Settimana relativamente calma quella del 12 novembre. Del resto arriva, dopo anni di attesa, il nuovo album di inediti di Vasco Rossi, e sono in pochi che provano a sfidarlo. Tra loro i Modà con la prima parte di un nuovo progetto discografico.

ENSI – Domani

JACOPO ET – Siamo sicuri di essere giovani?

MICHELE BRAVI – La geografia del buio Extended Version

MODÀ – Buona fortuna – Parte prima

PAOLO CONTE – Live at Venaria Reale

VASCO ROSSI – Siamo qui

19 novembre

Sono due le uscite principali della settimana del 19 novembre. Il primo disco di cover di Zucchero e l’album di debutto da solista di Mobrici.

MOBRICI – Anche le scimmie cadono dagli alberi

ORNELLA VANONI – Unica Celebration Limited 2022

ZUCCHERO – Discover

24 novembre

GALIL3O – Volevo fare un disco

26 novembre

Nella settimana del 26 atteso il progetto celebrativo su Caterina Caselli, Il live unplugged dei Negrita, il nuovo attesissimo album di Fedez e, straordinariamente di lunedì, il nuovo album di Album i.

CATERINA CASELLI – 100 minuti per te

FEDEZ – Disumano

JESSE THE FACCIO – Le cose che ho

MOKADELIC – Apocalysm

NEGRITA – Mtv Unplugged

29 novembre

DOOM – NAYT

Questi sono ad oggi i principali album in uscita a novembre 2021 ma la lista potrebbe arricchirsi ulteriormente anche perché, dopo aver svelato la data del ritorno discografico di Marco Mengoni, il 3 dicembre, tutti si chiedono quando uscirà il nuovo disco, promesso per la fine dell’anno, de Måneskin.