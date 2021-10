Rocco Hunt: ecco quando esce Rivoluzione, il suo nuovo disco

Rocco Hunt ha confermato l’uscita del nuovo album. Si chiamerà Rivoluzione il nuovo progetto discografico dell’artista campano, in uscita il prossimo 5 novembre (Epic/Sony Music) e sarà il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia.

Il disco, come anticipato da Sony, racchiude la duplice anima di Rocco Hunt: da un lato quella più allegra che abbiamo imparato a conoscere con i suoi ultimi spensierati tormentoni. Dall’altra quella più introspettiva, quella che parla delle sue origini e con brani che parlano delle ingiustizie subite.In Rivoluzione infatti convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare.

Rocco Hunt parla di Rivoluzione

Ecco come l’artista ha commentato il suo nuovo progetto discografico:

Quest’opera per me rappresenta il riscatto degli ultimi, il riscatto delle periferie, il riscatto dei ragazzi di strada che trovano un loro percorso e raggiungono ciò che gli è sempre stato negato – afferma Jorit – questa è un po’ la storia di Rocco e anche la mia.

La cover dell’album, che conterrà 15 tracce e diversi featuring (qui il link per pre-save e pre-order) è stata realizzata eccezionalmente da Jorit, street artist rivoluzionario che opera principalmente a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo. L’opera realizzata da Jorit sul volto di Rocco Hunt è stata immortalata da Fabrizio Cestari.

All’intero del disco troveremo anche Fantastica, il nuovo brano di Rocco Hunt ft. Boomdabash, insieme a Un bacio all’improvviso ft. Ana Mena e A un passo dalla Luna, sempre in collaborazione con l’artista spagnola. Grazie a queste due ultime hit estive, fra l’altro, l’artista campano è riuscito a conquistare anche i mercati esteri, sbarcando con successo in Francia e soprattutto in Spagna.