A Vent’anni da “Rosso relativo” Tiziano Ferro lancia la versione celebrativa del suo “passaporto musicale”

Tiziano Ferro Rosso relativo. Il cantautore di Latina è pronto a festeggiare il prossimo mese di novembre i vent’anni del suo primo album

Era il 26 ottobre del 2001 infatti quando, dopo un’estate da record con il brano d’esordio, Xdono, e il lancio del successivo singolo. L’olimpiade, arrivava nei negozi di dischi (allora solo fisici), Rosso relativo, primo disco della discografia dell’artista che, per la prima volta, era riuscito a sdoganare l’R’n’b in Italia.

12 canzoni guidate dai singoli Xdono, L’olimpiade, Imbranato, Rosso relativo e Le cose che non dici, che permisero a Tiziano Ferro di vendere oltre 2 milioni e mezzo di copie nel mondo ottenendo grande successo anche in Spagna, Francia e Sudamerica.

L’allora giovane Tiziano avrebbe voluto chiudere la vita di quel disco con un ultimo singolo, la canzone che più lo rappresentava emotivamente, Il bimbo dentro (canzone che originariamente era stata scritta da Tiziano per essere affidata ad un altr* artista) ma la casa discografica di allora, la EMI, non glielo permise.

Ma non solo… il successo dell’album, dopo quello impressionante di Xdono, non era così scontato. Del resto erano in tanti gli artisti che si “spegnevano” dopo una grande hit.

Per questo venne deciso di tenere fuori dal disco una delle ballad di punta del progetto in modo da permettere a Tiziano di tentare di partecipare tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo del 2002. La kermesse, che avrebbe visto Tiziano calcare il palco dell’Ariston negli anni successivi come ospiti dei cantanti in gara, super ospite e artista ospite fisso (nel 2019), non sarebbe più rientrata nei pensieri del cantautore. Ogni suo disco da allora infatti è stato un grande successo.

In ogni caso il brano tenuto fuori dal disco ebbe un grande successo nel 2003, si tratta infatti di Non me lo spiegare, uno dei singoli di punta del secondo album, 111, e brano tra i più amati ad oggi nel repertorio di Ferro.

Tiziano Ferro Rosso relativo: anniversary edition

Il prossimo 5 novembre uscirà Rosso relativo Anniversary Edition, un cd totalmente rimasterizzato contenente tracce bonus e i ricordi dei vent’anni di carriera di Tiziano Ferro.

Il disco arriverà invece il 29 novembre con una ristampa speciale in vinile. Questa parte della la tracklist della versione speciale dell’album:

Xdono english version

Xdono French version

Perdoa (Portoghese version)

Imbranato (French version)

Apaixonado (Portoghese versione)

Romance relativo (Portoghese version)

Rojo relativo (remix)

Xdono remix

Xdono bug versione







Qui a seguire la copertina dell’edizione del 2001 di Rosso relativo realizzata con uno scatto di Francesca Dall’Olio (oggi ex moglie di Gianluca Grignani).

Tiziano Festeggerà l’anniversario del suo primo disco il giorno esatto del ventesimo anniversario, il 26 ottobre 2021, con una diretta Instagram. Qui a seguire le parole postate da Ferro sui social: