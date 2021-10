I Modà svelano la tracklist del nuovo album, “Buona fortuna. Nel disco anche un brano sull’Alzheimer

Modà Buona fortuna Parte prima tracklist.

Venerdì 12 novembre 2021 uscirà per Friends&Partners, con distribuzione Believe, il nuovo album dei Modà, Buona fortuna – Parte prima.

Buona fortuna è un album, diviso in due parti che è stato anticipato dal singolo Comincia lo show, brano di matrice rock in cui si parla degli haters.

Nel disco troveranno spazio ovviamente anche le canzoni d’amore che hanno contraddistinto la carriera della band guidata da Francesco “Kekko” Silvestre come per esempio 22 metri quadri.

Spazio anche ad un nuovo brano dedicato alla figlia del frontman, Non ti mancherà mai il mare, dove Kekko dice a sua figlia di non fare gli stessi errori che lui ha fatto per vivere una vita più serena.

E poi spazio anche a Buona fortuna buona vita buona luna, un augurio personale, un brano in cui l’autore ha rivissuto, attraverso la storia di una donna, un momento di debolezza, uno di quelli da cui si vorrebbe scappare e non tornare più indietro.

Molto intenso il brano che chiude il disco, Scusa se non lo ricordo più, una canzone in cui si parla di una delle malattie che più spaventano l’essere umano, l’Alzheimer.

In questa canzone la storia di due persone con l’uomo che, all’inizio della malattia, ha momenti di totale buio alternati a momenti di lucidità.

Modà Buona fortuna Parte prima tracklist





Questa la tracklist completa del progetto:

Comincia lo show Non ti mancherà mai il mare Buona vita buona fortuna buona luna 22 metri quadri Fottuto inverno Scusa se non lo ricordo più

In tanti pensano che i Modà pubblicheranno la seconda parte dell’album tra febbraio e marzo, probabilmente dopo il tentativo di entrare nel cast del Festival di Sanremo 2022.

Quel che invece è sicuramente confermato è il tour della band. Qui le date.