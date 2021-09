Vasco Rossi spoiler: ecco la tracklist “abusiva” di Siamo Qui

Vasco Rossi pubblica la tracklist ufficiale del suo nuovo album Siamo Qui in uscita il 12 novembre 2021.

Ecco i titoli delle canzoni del nuovo album.

VASCO ROSSI – SIAMO QUI – TRACKLIST

01. XI comandamento

02. L’amore l’amore

03. Siamo qui

04. La pioggia la domenica

05. Tu ce l’hai con me

06. Un respiro in più

07. Ho ritrovato te

08. Prendiamo il volo

09. Patto con riscatto

10. Una canzone d’amore buttata via

Per tutte le informazioni sul nuovo album di Vasco Rossi, clicca qui.

Ricordiamo che, nel 2022, Vasco Rossi tornerà ad esibirsi live.

Queste le date programmate.

VASCO ROSSI – TOUR 2022

20 maggio 2022 Trento (evento speciale)

24 maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno (ex IDays) – recupero del 15 giugno 2020 e del 13 giugno 2021 – sold out

28 maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – recupero del 26 giugno 2020 e del 22 giugno 2021 – sold out

3 giugno 2022 Firenze – Visarno Arena (ex Firenze Rocks) – recupero del 10 giugno 2020 e del 18 giugno 2021 – sold out

11 giugno 2022 Roma – Circo Massimo – recupero del 19 giugno 2020 e del 26 giugno 2021 – sold out

12 giugno 2022 Roma – Circo Massimo – recupero del 20 giugno 2020 e del 27 giugno 2021 – sold out

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI