Alaska: il singolo “Cerotto” descrive un amore senza tempo

Cerotto è il titolo del nuovo singolo di Alaska, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 maggio 2025. Il brano (Futura Dischi / Peermusic Italy) parla delle ferite di un amore, attraverso immagini semplici ma evocative.

La canzone mette in luce le capacità di scrittura di Alaska, progetto pop-cantautorale nato nel 2020. L’artista è arrivato tra i finalisti del BMA e di Musica da bere nel 2024, oltre a essere tra i protagonisti del Reset Festival dove ha avuto come mentore il rapper Nitro. Lo stesso anno ha pubblicato i singoli Tutti i miei pensieri, Non si vive solo per non bagnarsi e Farepeggio.

Nel nuovo brano Cerotto, Alaska utilizza immagini facilmente comprensibili e allo stesso tempo potenti. Descrive le ferite di un amore con poesia. La canzone diventa così una sorta di quadro dai colori soffusi, nostalgico ma anche attuale. Il testo è supportato dalla musica: la composizione si intreccia con le parole, armonizzandosi. L’obiettivo è di arrivare al cuore dell’ascoltatore, facendolo immedesimare in ricordi di una relazione senza tempo.

Alaska presenta “Cerotto”

A proposito del suo nuovo singolo, Alaska racconta: “Coprire una ferita ma non permettere che si rimargini. Lasciare presente un sentimento che non sa diventare passato. “Cerotto” è “una storia d’amore e di nervi”, come direbbe Woody Allen. La composizione racchiude in sé una complessità che diventa facile all’ascolto: tanti sono i momenti in cui l’arrangiamento quasi scherza con i versi; versi che vanno a ricamare una storia fatta di piccole immagini, tanti piccoli quadri in piccole stanze“.

L’artista confessa. “Cerotto è la canzone che desideravo scrivere prima o dopo in carriera, sono felice che sia arrivata presto. E’ una canzone che non ha paura, si prende i suoi rischi. Ogni strumento racconta il suo punto di vista per un risultato dal gusto vintage ma non fuori dal tempo“.