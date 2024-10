Una riflessione sul rapporto tra arte e denaro in “Per un paio di dollari”, il nuovo singolo di Nitro

Fuori in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 ottobre “Per un paio di dollari“, il nuovo singolo di Nitro per Epic Records Italy.

Il rapper, tra i più influenti della scena, dallo stile diretto e inconfondibile, torna con un brano che affronta un tema attuale e complesso riguardante la nostra società, ossia il rapporto tra arte e denaro.

Da una parte l’arte è resa legittima quando acquisisce un valore economico, dall’altra però è come se il denaro la trasformasse in un prodotto, sminuendola e togliendole la purezza.

Nitro usa il testo del brano per giocare tra contrasti e opposti, ossimori e paradossi, portando a riflettere su questo rapporto ambiguo.

La cover del singolo esprime perfettamente il senso del brano: l’immagine raffigura una banconota da due dollari, di poco valore ma estremamente preziosa per la sua rarità.

L’ultimo singolo di Nitro, prima di questo nuovo brano in arrivo, è “Too Late” featuring Madame, uscito un anno fa.

Proprio nei giorni scorsi il rapper era però tornato a far parlare di sé pubblicando due freestyle sui suoi canali social, che hanno elettrizzato i fan, mostrando le sue grandi abilità tecniche e la sua capacità di stimolare riflessioni profonde.

Il primo freestyle è un mix tra pop culture e alta riflessione filosofica, che spinge l’ascoltatore a pensare e conoscere, mentre il secondo riprende l’intro del suo pezzo “Rotten” e omaggia le sue radici, proseguendo il suo impegno nel denunciare la crisi della musica e della società italiana.