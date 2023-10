Nitro presenta il nuovo singolo “Too Late” con la speciale collaborazione di Madame

Nitro, “Too Late” con Madame: significato del testo del nuovo singolo

Pubblicato venerdì 13 ottobre per Epic Records / Sony Music Italy, “Too Late” è il nuovo singolo di Nitro, con la speciale collaborazione di Madame e la produzione di Mike Defunto.

“Avete presente quelle notti in cui non riuscite a dormire e dovete trovare un modo per sfogarvi? Ecco, ‘Too late’ è una di quelle notti per me e Francesca. È una notte per chi crea e non sopporta il fatto di vedere il tempo passare senza aver avuto l’occasione di lasciare un segno, per sé e per gli altri”.

Guardarsi dentro, leggersi e parlare con il cuore in mano. Tutto questo è “Too Late”: uno di quei brani che ti sconvolge e di cui non sapevi di avere realmente bisogno fino al primo ascolto.

Nitro, Outsider Winter Tour: le date

Dopo un’estate ricca di live, che lo hanno portato ad esibirsi nei migliori festival di tutta Italia, Nitro non si ferma e annuncia le prime date dell’Outsider Winter Tour: 6 concerti indoor durante i quali lui e il suo pubblico potranno scrivere un altro capitolo di questo viaggio.

Di seguito riportiamo il calendario del tour con tutte le date ad ora annunciate (Info e biglietti qui):