Al Bano salta il "Capodanno in musica" di Canale 5... è positivo al Covid

Al Bano sarebbe dovuto essere la special Guest, quasi un co-conduttore, di Capodanno in musica, il programma di Canale 5 con Federica Panicucci che, la notte di Capodanno, terrà compagnia ai telespettatori. Purtroppo il cantante dovrà dare forfait in quanto risulta positivo al Covid.

A darne notizie sui suoi profili social è stato il cantante stesso…

Ebbene si, il maledetto virus Covid mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti amici come Riccardo Fogli, The Kolors, il grande Facchinetti.

Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce, è il nemico più importante, più squallido che rappresenta un po’ il nemico della terza guerra mondiale.

Finirà, perché tutto passa: gli ho già preparato il funerale, la bara l’ho comprata, si chiama Coronavirus, ho messo la data di nascita, aspetto la benedetta data di morte.

Il cantante 78enne va ad aggiungersi ad un elenco di contagiati che dai Ferragnez a Jovanotti passando per Gaia. Al Bano non perde però il suo spirito nel parlare di questa brutta faccenda…

Mettiamoci un po’ di ironica, un po’ di forza, non piangiamoci addosso. State attenti, colpisce tutti, anche i no vax. È questa la grande amare verità. Buon anno a tutti quanti, buon tutto sempre, alla fine vinceremo noi, sicuramente.

Non ci resta quindi che aspettare il 2022 per poter riascoltare la voce di Al Bano in tv, siamo sicuri che le occasioni non mancheranno.