Il capodanno di Canale 5 è Capodanno in Musica 2021 con Al Bano, Vegas Jones, Annalisa, Riki, Patty Pravo e...

Capodanno in Musica 2021 cast. Il Capodanno di Canale 5 torna per sfidare, per il quinto anno consecutivo, L’anno che verrà di Rai 1 (qui per il cast). Alla conduzione, per la quarta volta, ci sarà Federica Panicucci che questa volta sarà affiancata da Al Bano.

Lo show, inizialmente previsto da piazza Libertà, si sposta al Teatro Petruzzelli, sempre a Bari, a causa delle norme Covid.

Anche quest’anno un cast ricco di artisti, più di 20, che va dai grandi nomi della musica italiana agli idoli dei giovanissimi.

Andiamo quindi a scoprire chi ci sarà con la Panicucci a partire dalle ore 21 del 31 dicembre 2021 su Canale 5.