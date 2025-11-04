AKA5HA: il singolo “Nell’aria” anticipa il disco “Rifiorirai”

Aka5ha lancia il singolo Nell’aria, in radio e negli store digitali dal 3 novembre 2025. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album Rifiorirai, prodotto insieme a Iosonouncane e disponibile dal 7 novembre.

Nell’aria è un brano nato di getto, quasi senza pensare. Il testo fa eco a un’atmosfera sospesa, rarefatta, dentro la quale la voce di Aka5ha si muove fra tristezza e ricerca di leggerezza. Il brano esprime un desiderio di liberazione, che individua nell’aria un non-luogo dove rifugiarsi.

La canzone dà inizio al nuovo percorso musicale di Aka5ha (si pronuncia “Akasha”). Da produttore per altri artisti di area urban/rap, l’artista propone ora il suo mondo musicale fatto di cantautorato elettronico con fondamenta pop. La voce esprime un animo introspettivo. La parola è usata in modo evocativo, per disegnare immagini dense e profonde.

Nell’aria incarna perfettamente l’identità del disco Rifiorirai, scritto, prodotto, mixato e masterizzato da Aka5ha stesso. La produzione artistica è condivisa con Iosonouncane. L’album esce in digitale e in vinile per Tanca, sublabel di Trovarobato diretta artisticamente da Iosonouncane.

Rifiorirai è stato pensato come un’esperienza sonora e visiva. Oltre ad essere un album, è anche un cortometraggio intitolato Talea. La soundtrack del corto è composta da frammenti estratti dall’album e sfocia nell’ascolto proprio di Nell’aria. L’opera, con la regia di Simone Peluso, è disponibile online il 6 e il 7 novembre 2025. Il progetto ha ricevuto il supporto della Regione Emilia-Romagna / Emilia-Romagna Music Commission nell’ambito della legge 2/2018.

Sabato 8 novembre alle ore 21.30 Aka5ha presenta l’intero progetto presso Baumhaus Culture a Bologna (via Jacopo Barozzi 3/P). L’evento, a ingresso libero, prevede l’esibizione live dell’artista con le canzoni del nuovo disco e la proiezione del cortometraggio di Simone Peluso.

Aka5ha, il testo di “Nell’aria”

Una nebbia rosa

Nascondeva la tua tristezza

Lasciare gli occhi al buio

Non è una cura non è una scelta

Simile all’aria

Simile all’aria

Una nebbia muta

Nascondeva la tua fortezza

Prestare gli occhi a dio

Sarà una cura

Simile all’aria

Simile all’aria

Che te ne fai del sole

E della fortuna

Se quando fuori piove

Solo allora ti senti sicura

Nell’aria

Nell’aria

Se mai sarai da sola

Senza fuga

Io avrò una casa nuova

Senza mura

Sarà nell’aria

Sarà nell’aria