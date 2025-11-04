4 Novembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
4 Novembre 2025

AKA5HA: il singolo “Nell’aria” anticipa il disco “Rifiorirai”

L'album, prodotto con Iosonouncane, è accompagnato da un cortometraggio con la regia di Simone Peluso

News di Fabio Gattone
Aka5ha pubblica il singolo "Nell'aria"
Aka5ha lancia il singolo Nell’aria, in radio e negli store digitali dal 3 novembre 2025. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album Rifiorirai, prodotto insieme a Iosonouncane e disponibile dal 7 novembre.

Nell’aria è un brano nato di getto, quasi senza pensare. Il testo fa eco a un’atmosfera sospesa, rarefatta, dentro la quale la voce di Aka5ha si muove fra tristezza e ricerca di leggerezza. Il brano esprime un desiderio di liberazione, che individua nell’aria un non-luogo dove rifugiarsi.

La canzone dà inizio al nuovo percorso musicale di Aka5ha (si pronuncia “Akasha”). Da produttore per altri artisti di area urban/rap, l’artista propone ora il suo mondo musicale fatto di cantautorato elettronico con fondamenta pop. La voce esprime un animo introspettivo. La parola è usata in modo evocativo, per disegnare immagini dense e profonde.

Aka5ha pubblica il singolo "Nell'aria"

Nell’aria incarna perfettamente l’identità del disco Rifiorirai, scritto, prodotto, mixato e masterizzato da Aka5ha stesso. La produzione artistica è condivisa con Iosonouncane. L’album esce in digitale e in vinile per Tanca, sublabel di Trovarobato diretta artisticamente da Iosonouncane.

Rifiorirai è stato pensato come un’esperienza sonora e visiva. Oltre ad essere un album, è anche un cortometraggio intitolato Talea. La soundtrack del corto è composta da frammenti estratti dall’album e sfocia nell’ascolto proprio di Nell’aria. L’opera, con la regia di Simone Peluso, è disponibile online il 6 e il 7 novembre 2025. Il progetto ha ricevuto il supporto della Regione Emilia-Romagna / Emilia-Romagna Music Commission nell’ambito della legge 2/2018.

Sabato 8 novembre alle ore 21.30 Aka5ha presenta l’intero progetto presso Baumhaus Culture a Bologna (via Jacopo Barozzi 3/P). L’evento, a ingresso libero, prevede l’esibizione live dell’artista con le canzoni del nuovo disco e la proiezione del cortometraggio di Simone Peluso.

Aka5ha, il testo di “Nell’aria”

Una nebbia rosa
Nascondeva la tua tristezza
Lasciare gli occhi al buio
Non è una cura non è una scelta
Simile all’aria
Simile all’aria
Una nebbia muta
Nascondeva la tua fortezza
Prestare gli occhi a dio
Sarà una cura
Simile all’aria
Simile all’aria
Che te ne fai del sole
E della fortuna
Se quando fuori piove
Solo allora ti senti sicura
Nell’aria
Nell’aria
Se mai sarai da sola
Senza fuga
Io avrò una casa nuova
Senza mura
Sarà nell’aria
Sarà nell’aria

Aka5ha lancia il singolo "Nell'aria"

Cerca su A.M.I.