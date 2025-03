In occasione del decimo anniversario, Iosonouncane insieme a Tanca Records e Trovarobato hanno annunciato la ristampa in vinile del suo secondo album Die in tiratura limitata e per questa medesima occasione, l’artista ha anche annunciato due date esclusive in solo acustico a Bologna.

Die è considerato uno dei dischi più importanti della scena indipendente italiana. In più, per Iosonouncane si tratta di un passaggio importante nella sua carriera: dal suo debutto con un album di elettronica lo-fi dall’approccio politico all’approdo in un mondo sonoro e lirico completamente diverso, toccando sonorità rock progressive e testi brevi.

Iosonouncane definisce Die come un disco esistenzialista e anarchico, profondamente arcaico e per questo profondamente moderno: sono parole che tutt’oggi descrivono questo progetto.

La fan base in questi anni ha condiviso l’album con passione, riuscendo a farlo diventare disco d’oro ad anni di distanza dall’uscita, e ha anche ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. In questi anni, Die ha continuato a vivere attraverso i tre memorabili tour dell’artista: uno da solista, uno in duo acustico e uno con la Mandria, la band che Iosonouncane ha formato per accompagnarlo live anche in Europa.

Inoltre, in occasione della ristampa di Die, Iosonouncane ha annunciato due concerti in solo acustico, che si terranno sul palco del Locomotiv Club di Bologna in sola voce e chitarra il prossimo 31 marzo e 1 aprile 2025. Le prevendite si apriranno oggi, martedì 18 marzo, dalle ore 12 sul sito di Panico Concerti o cliccando qui.