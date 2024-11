“Berlinguer – La grande ambizione”: fuori la colonna sonora dell’omonimo film, composta e suonata da iosonouncane

Fuori su tutte le piattaforme digitali e in vinile, per Numero Uno (Sony Music) e Tanca Records (Trovarobato), “Berlinguer – La grande ambizione“, raccolta di musiche composte e suonate da Iosonouncane per la colonna sonora originale dell’omonimo film di Andrea Segre.

L’artista torna dopo il suo ultimo disco “Qui noi cadiamo verso il fondo gelido“, un mix di inediti e canzoni registrate dal vivo tra il 2021 e il 2022, uscito nel 2023, contenente anche il brano “Sacramento”, per il quale Alessandro Gagliardo realizza un film.

Il brano è il primo capitolo e ottavo volume di “Il suono attraversato“, una collana discografica realizzata dall’artista sardo, che raccoglie tutte le musiche scritte e prodotte per cinema, teatro e sonorizzazioni da lui, dal 2013 ad oggi.

Il film “Berlinguer – La grande ambizione” ha aperto la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma e il protagonista, Elio Germano, ha vinto il Premio Vittorio Gassman come miglior attore, interpretando il ruolo di Enrico Berlinguer, il più importante segretario del partito comunista del mondo occidentale negli anni Settanta.

Qui il trailer del film, con le musiche di Iosonouncane, prodotto da Vivo Film e Jolefilm con Rai Cinema, coprodotto da Tarantula (Belgio) e Agitprop (Bulgaria) e distribuito da Lucky Red, fuori nelle sale dal 31 ottobre.