Aka 7even, in diretta con Anna Pettinelli, svela quale era il secondo brano presentato a Sanremo 2022

Nelle scorse settimane, dopo diversi singoli up tempo, uno su tutti Toca con Gué, Aka 7even è tornato con una ballad, Non piove più, che sta riscuotendo un buon successo e che, rivelazione del giovane artista ai microfoni di RDS, non è stata scelta per il Festival di Sanremo 2022.

Scritta da Aka 7even in collaborazione con Luca Bottoli, Max Elias Kleinschmidt, Renato Luis Patriarca, Vito Petrozzino e Zizzi Gianvito, Non piove più è una canzone d’amore prodotta dallo stesso Max di Cosmophonix che mette in mostra tutte le sfumature della voce di Aka 7even, tra le più internazionali dell’attuale scena giovane italiana.

Nei giorni scorsi Luca, questo il vero nome di Aka 7even, è stato ospite su RDS per presentare il brano. Per la precisione ai microfoni del programma di Sergio Friscia e Anna Pettinelli. Quest’ultima, che fino allo scorso anno ha ricoperto il ruolo di professoressa ad Amici di Maria De Filippi, ha avuto in squadra nel 2021 proprio Aka che ha contribuito a portare in finale.

La Pettinelli ha raccontato di come il rapporto con il suo ex allievo sia continuato anche dopo il programma e lui stesso le invia i “provinacci” delle nuove canzoni per un parere…

“Luca mi manda i provinacci. Lui quando scrive una canzone mi chiede – senti questa ti piace – ed io di questo nuovo brano ho detto che era molto forte ed era una papabile hit.“

Aka nel corso dell’intervista ha anche svelato quando ha scritto il pezzo e svelato una curiosità sul Festival di Sanremo…

“Questa l’ho scritta subito dopo Amici, ce l’ho da un anno e mezzo. L’avevo nel cassetto perché è stato un po’ effetto ‘Mi manchi’, non volevo farla uscire…“

L’artista si riferisce alla sua hit multiplatino presentato nel talent show di Canale 5, Mi manchi, che inizialmente non voleva fare uscire come singolo. Fu Maria De Filippi a convincerlo di quanto era forte il brano. Aka ha poi continuato:

“Proprio perché non volevo farla uscire ad un certo punto mi sono detto – c’è l’effetto mi manchi, quindi devo farla uscire. In realtà la presentai ad Amadeus al Festival di Sanremo quest’anno ma lui scelse Perfetta così“

Anna Pettinelli ha sottolineato quindi che lei preferisce questo nuovo brano. Amadeus invece deve aver preferito l’energia di Perfetta così probabilmente anche per il messaggio importante di auto accettazione che il pezzo lanciava a tant* ragazz*.

Tra l’altro, a differenza di quanto letto in giro su alcuni siti, Aka 7even quest’anno ha scelto di non presentare nessun brano al Festival anche se conta provare a tornarci in futuro.