Spike Lee e Adriano Celentano: il misterioso incontro a Milano e il futuro di “Prisencolinensinainciusol”

Il regista newyorkese Spike Lee e il Molleggiato Adriano Celentano si sono incontrati a Milano nei giorni scorsi, alimentando curiosità e speculazioni. Il motivo di questo faccia a faccia? Secondo le indiscrezioni, al centro della conversazione ci sarebbe stato Prisencolinensinainciusol, l’iconico brano del 1972 di Celentano, spesso definito il primo esempio di rap della storia.

Andiamo a capire meglio cosa sta succedendo.

SPIKE LEE E ADRIANO CELENTANO, L’INCONTRO

L’incontro si sarebbe svolto a Palazzo Parigi, uno degli hotel più esclusivi di Milano, e non sarebbe stato casuale. A quanto pare, Spike Lee avrebbe contattato Celentano per chiedere l’inclusione della storica canzone nella colonna sonora del suo prossimo film, Highest 2 Lowest, un thriller poliziesco che rappresenta una rivisitazione in lingua inglese del film giapponese High and Low di Akira Kurosawa.

Non solo: il pezzo non verrebbe riproposto nella sua versione originale, ma sarebbe accompagnato da un nuovo testo in lingua inglese, un dettaglio che avrebbe richiesto l’approvazione diretta di Celentano.

L’inserimento di Prisencolinensinainciusol in un’opera cinematografica con un cast di alto profilo rappresenterebbe un ulteriore riconoscimento per il brano, che da anni affascina appassionati di musica e studiosi per la sua struttura fonetica unica e per il suo valore simbolico.

Prisencolinensinainciusol di adriano celentano, Un linguaggio senza confini

Quando Celentano pubblicò Prisencolinensinainciusol nel 1972, l’obiettivo era chiaro: creare una canzone con una sequenza di suoni priva di un vero significato linguistico, ma costruita per evocare il ritmo e l’intonazione dell’inglese, creando un messaggio sonoro universale.

L’unica frase comprensibile del brano è “all right”, ma questo non gli ha impedito di essere apprezzato in tutto il mondo, fino a diventare un fenomeno virale negli anni Duemila grazie a internet.

Nel corso degli anni della canzone è stato realizzato un remix da Fargetta, è stata citata dal blogger canadese Cory Doctorrow e, nel 2014, Microsoft l’ha utilizzata come colonna sonora del video promozionale del videogame Forza Horizon.

Per ora, non ci sono conferme ufficiali, ma il fatto che due icone del cinema e della musica si siano incontrate lascia presagire che qualcosa di importante stia bollendo in pentola.

Se la collaborazione con Spike Lee dovesse concretizzarsi, Prisencolinensinainciusol potrebbe vivere una nuova giovinezza, raggiungendo un pubblico ancora più ampio e consolidando il suo status di pietra miliare della musica sperimentale.

Tra l’altro non sarebbe la prima volta che il brano di Adriano Celentano finisce in un opera visiva, è già successo infatti nel 2017 quando la canzone venne inserita nella prima puntata della serie tv Fargo.