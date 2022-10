Achille Lauro sbarca nel Metaverso: svelato il nuovo progetto dell’artista

Sapete cos’è il Metaverso? Si tratta di una realtà virtuale e parallela all’interno della quale gli utenti, tramite i loro avatar, possono interagire fra loro e con beni e servizi delle aziende, partecipando ancha a mostre, eventi e concerti. L’ultimo artista italiano in ordine di tempo a sbarcare su questo universo parallelo è Achille Lauro, che nelle scorse ore ha annunciato il suo primo progetto sviluppato in questa reltà aumentata.

Una volta archiviato il successo del tour estivo appena conclusosi, l’artista si prepara a regalare al suo pubblico una nuova e futuristica iniziativa, chiamata Directed by Achille Lauro, di cui ha appena pubblicato un video teaser. Stiamo parlando di un innovativo progetto artistico che l’artista lancerà nel 2023 nel metaverso e non solo: ci stiamo riferendo infatti ad un vero e proprio incubatore di idee, esperienze creative, opere fisiche e digitali, collaborazioni con artisti emergenti e affermati del mondo dell’arte, del fashion e del design.

Che cos’è Directed by Achille Lauro

Directed by Achille Lauro partirà con l’apertura di un'”experience” nel metaverso, creata in collaborazione con Valuart, in cui sarà possibile vedere alcuni dei più importanti concept creativi ed estetici ideati dall’artista e dal suo team nel corso della sua carriera: tra i contenuti presenti troveremo anche i celebri outfit sfoggiati dal cantante al Festival di Sanremo 2020 e 2021 realizzati in collaborazione con il Direttore Creativo della Maison Gucci, Alessandro Michele.

Parlando del progetto, il cantante romano ha commentato:

“Mi piace declinare la creatività nelle sue forme più assolute: musica, arte, mondo digital. Una continua contaminazione tra arti, non convenzionale e libera. Sono contento che il progetto Directed By Achille Lauro si apra al metaverso, una dimensione virtuale parallela ancora inesplorata dal grande pubblico.“

Achille Lauro è pronto quindi a portare il suo pubblico anche nel metaverso grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia capaci di stimolare la produzione di nuove estetiche contemporanee. Directed by Achille Lauro sarà uno spazio dedicato a ogni forma di arte: un’esperienza innovativa, inclusiva e unica nel suo genere. Un progetto realizzato in collaborazione con Valuart, azienda innovativa specializzata nel supporto e nella valorizzazione di artisti nel mercato digitale, proprietaria dell’app Hadem, uno spazio nel Multiverso, sede di arte, design e intrattenimento.