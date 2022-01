SANREMO 2022, ACHILLE LAURO sarà il primo artista europeo a tenere un evento-concerto nel mondo del metaverso e del gaming

Sanremo 2022 Achille Lauro in conferenza stampa ha presentato Lauro – Achille Idol Superstar, una nuova edizione del suo ultimo album Lauro (disco d’oro), già disponibile per il pre-order e in uscita l’11 febbraio.

L’album Lauro esce in una nuova edizione che in realtà lo riscopre e lo rinnova completamente. Sette tracce inedite infatti integrano l’ultima opera, naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969. Tra queste c’è anche Domenica, l’attesissimo brano che Achille Lauro porterà in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo. Questi nuovi brani erano rimasti a metà, ma erano stati pensati per Lauro.

la tracklist di LAURO – ACHILLE IDOL SUPERSTAR

Foxy Domenica Latte + Come me Rolling Stones Generazione X Barrilete cosmico Sabato sera Fiori Rosa A un passo da dio Lauro Stupide canzoni d’amore Femmina Marilù Pavone Prequel Solo Noi Sexy Boy Io e te Ricordi d’inverni

Le parole di Achille Lauro in conferenza stampa:

Dopo l’album Lauro, volevo prendermi un po’ di tempo per vivere la vita e devo dire che l’ho fatto.

Poi, a settembre mi sono allontanato dalla città e sono stato su un’isola con la mia squadra ristretta quasi cinque mesi a lavorare alla musica che ci accompagnerà per i prossimi anni.



Tra collaborazioni con importanti autori e compositori e brani più intimi scritti in momenti di piena solitudine, Lauro – Achille Idol Superstar si presenta come un ibrido: crossover tra diversi generi, stile unico e inconfondibile. Le nuove tracks hanno un sapore più internazionale e si staccano dalle logiche di mercato, con l’obiettivo di spingersi verso un mood autentico e originale.

la cover di Lauro – Achille Idol Superstar

La cover di Lauro – Achille Idol Superstar è un’opera originale degli artisti internazionali contemporanei di origine italiana Miaz Brothers. La tecnica pittorica che utilizzano è estremamente particolare, perfetta per raccontare l’esperienza musicale di quest’album rappresentando la libertà di scegliere di essere ciò che si vuole essere, lasciando aperte interpretazioni, senza definizioni precise.

I due artisti sviluppano una tecnica incredibile, secondo me, che è il volto offuscato. Un’idea molto vicina anche alla concezione dei nostri progetti degli ultimi anni, perché è sempre un volto in continuo mutare, dove si vede solamente il trucco.

Ecco cosa ha raccontato Marco Alboni di Warner Music rispetto alla promozione del disco:

Nelle modalità che riguardano la promozione di questo disco, ci saranno degli accadimenti non tradizionali. Da questo punto di vista, è molto stimolante lavorare con Lauro e il suo team e poter fare questi esperimenti.

È coinvolgente e sfidante, perché c’è una prolificità di canzoni e creatività, anche a livello visuale. Negli ultimi anni, Achille Lauro è il primo esempio di artista che ha cambiato pelle e continua a farlo, mantenendo al centro però un’identità molto forte.

L’artista infatti sarà il primo in Europa – preceduto a livello mondiale solo da Travis Scott, Lil Nas X e Ariana Grande a tenere un evento-concerto nel mondo del metaverso e del gaming.

Il progetto Roblox gli permetterà di raccontare l’album Lauro – Achille Idol Superstar nelle sue mille sfaccettature. Assisteremo infatti al primo evento nella terza dimensione che mette insieme una casa di moda (Gucci, nel caso di Achille Lauro) e musica, in un’esperienza unica che consentirà di raggiungere i fan attraverso una tipologia d’interazione che guarda al futuro e alle nuove generazioni.

Gli utenti che parteciperanno potranno essere Lauro, vestirsi come Lauro, comunicare con Lauro e vivere la sua musica in maniera innovativa con le logiche del gaming. L’avventura nel metaverso permette di scoprire

la vera essenza dell’artista e la natura intima delle relazioni in una realtà nuova in cui tutti possono essere tutto di noi e in cui ciò che resta sono le espressioni delle nostre anime.

Il Tour Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra

Achille Lauro ha anche annunciato il tour Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra, previsto per la prossima estate. Il tour toccherà luoghi diversi tra loro, una scelta che nasce prima di tutto da una necessità di riprogrammazione, ma successivamente diventa invece una scelta strategica. Achille Lauro passerà da una piazza storica d’arte, come piazza Santissima Annunziata a Firenze, a invece luoghi molto più rock ‘n’ roll, come l’ippodromo di San Siro a Milano.

Ecco cosa ha detto Achille Lauro:

Per me è un traguardo molto importante aprire il terzo palazzetto a Roma e l’Ippodromo a Milano. Roma è la mia culla, Milano invece mi ha adottato. Sin da quando facevo magari 130 date ma nei garage, a volte anche due o tre date in una notte, ho sempre sognato poi di arrivare a questi livelli, di muovermi in gruppo, di diventare una grande squadra e fare le cose veramente in alto.

Spero che questo sia solo l’inizio.

Non sarà un semplice tour, perché siamo vittime di due anni di chiusura. Sono passati due anni da quando abbiamo annunciato questo tour. Sarà un tour crossover tra un mega tour rock ‘n’ roll e un musical, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia (come allo spettacolo benefico agli Arcimboldi di Milano) e dalla mia band. Uno spettacolo unico e diverso per il panorama italiano.

Iniziamo ad andare verso una concezione di show diversa, che diventerà magari in futuro un vero e proprio musical, che poi possa in modo autonomo oltrepassare i confini nazionali e durare nel tempo.

A SANREMO 2022 ACHILLE LAURO CON HARLEM GOSPEL CHOIR

In conferenza stampa, Lauro ha raccontato qualcosa in più su Domenica, (qui ne abbiamo già parlato) il pezzo che porterà sul palco dell’Ariston dal 1° al 5 febbraio.

Torna a Sanremo 2022 Achille Lauro, dopo 26 dischi di platino, 12 dischi d’oro, il successo di Rolls Royce, Me ne frego, e dei cinque straordinari quadri portati in scena nel corso dell’ultima edizione in veste di superospite.

Ha affermato:

Rolls Royce mi ha dato la lucidità e la visione di proporre l’anno dopo Me ne frego, che è stato un punto chiave della nostra carriera perché mi ha permesso di mettere in scena tutto quello che è il mio mondo a 360°, visivo e musicale, che poi per me sono un’unica cosa. Nel 2021 e nel 2022 per me la musica si ascolta, si guarda, si percepisce ed è un mondo che spazia veramente ovunque.

Ho letto tante cose riguardo Domenica. Ricordo ancora che molti avevano detto che Me ne frego faceva schifo agli ascolti stampa. Poi, però, è stato forse uno degli eventi più dirompenti degli ultimi dieci anni della musica italiana, nel bene e nel male. È stata sicuramente un’operazione divisiva e forse è questa anche la nostra forza.

lauro parla del brano in gara, domenica

Quest’anno Lauro sarà accompagnato da Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi al mondo, e dalla direzione d’orchestra di Gregorio Calculli. Le parole dell’artista:

Non andiamo a Sanremo per un compiacimento personale, né per cercare apprezzamenti esterni. Andiamo là per portare qualcosa che nessuno ha mai fatto, qualcosa di diverso.

Secondo me, la canzone di quest’anno mantiene un sound estremamente popolare, non nel senso di pop, ma quel popolare che si è perso. Per esempio, le canzoni del popolo di Rino Gaetano. Si chiama Domenica, che per me e per molti significa essere libero, l’ultimo giorno della settimana in cui si sceglie cosa fare, ci si diverte, si esce fuori… c’è un dualismo nel pezzo: il testo in contrapposizione al sound più leggero.

Sono contento di portare l’Harlem Gospel Choir con me, uno dei cori gospel più importanti d’America, perché Il brano si presta moltissimo. Non sarà solo un coro, ma sarà una vera e propria parte fondamentale dell’esibizione.

Il brano è assolutamente in linea con quello che possono essere loro, perché appunto ha quel mood spensierato e corale, da “festa”. È stato emozionante fare le prove perché sono persone che vivono il canto e la spiritualità come una cosa sola.

LAURO E LOREDANA A SANREMO 2022

Nella serata delle cover del 3 febbraio, invece, Achille Lauro eseguirà Sei bellissima con la stessa autrice e interprete del brano originale, Loredana Bertè.

Questa scelta arriva a due anni dall’omaggio a Mia Martini con Gli uomini non cambiano, che Lauro ha portato con Annalisa a Sanremo 2020.

Mi sento affine al fatto che Loredana Bertè e Mia Martini sono due artiste che hanno messo al centro della loro musica le emozioni. Mi sento vicino a tutto questo, sia nel pezzo Sei bellissima sia in generale.

Il brano è incredibile: ha un ritornello che è tra i più conosciuti e pop della musica italiana e le strofe sono struggenti, quasi teatrali, e raccontano questo amore sofferto, questa dipendenza amorosa, questo quasi svilire la donna.

Non è assolutamente scelto a caso: la trovo una canzone incredibilmente profonda ed emozionale, con un concetto dietro che oggi è assolutamente attuale e da portare su un palco.

Lauro è una vera Superstar

Achille Lauro è in un momento davvero prolifico della sua carriera, ha in cantiere tantissime nuove canzoni e la sua casa discografica prevede di accelerare le release di nuovi brani nei prossimi mesi.

Chiacchierando con Lauro in conferenza stampa è emerso, infine, il legame praticamente indissolubile con il suo team.

Il mio manager, Angelo Calculli, mi asseconda anche alle 4 di notte, ci confrontiamo e ci scontriamo, ma insieme arriviamo sempre a un punto più in alto rispetto a quello in cui eravamo.

Sono contento perché, oggi più che mai, sento di avere una squadra perfetta che mi permette di poter andare sempre oltre, che non vuol dire per forza trasgredire o infrangere qualche tipo di regola.

Significa semplicemente fare sempre qualcosa di diverso e fare qualcosa in più, che ti dà anche la motivazione per andare avanti, perché poi ripetersi potrebbe voler dire appunto ristagnare nella propria zona di comfort.

Non è quello che facciamo noi, tant’è che vero che sono anni che tento di distruggere la mia carriera tipo tutti i giorni (ride ndr).