Achille Lauro incontra la stampa: la musica al centro e risposta secca su Fedez/Ferragni

Achille Lauro, Fedez Ferragni il mondo del gossip era in attesa di una risposta da parte del cantante chiamato in causa da Fabrizio Corona. La risposta l’ha data con la classe e la diplomazia che lo contraddistingue.

Ma andiamo con ordine.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa con i giornalisti prima di Sanremo 2025 in una location d’eccezione: il DG Martini in Corso Venezia a Milano. L’eleganza contraddistingue da sempre il cantautore e anche in questa occasione ha messo la cornice adatta a questo evento.

Per Achille Lauro si prepara un 2025 ricco di novità e sorprese.

Dopo un percorso fatto di trasformazioni – dai brani Rolls-Royce a Me ne frego l’artista torna a Sanremo con una visione rinnovata.

Il Viaggio Musicale e il Nuovo Album

Negli ultimi anni, Achille Lauro ha esplorato sonorità audaci, pubblicando dischi come 1969, 1990 e 1920 che lo hanno portato a fare un vero e proprio tour attraverso il secolo musicale.

>Dopo un periodo trascorso all’estero, l’artista afferma di aver ritrovato l’identità che lo contraddistingue, capace di unire le radici del rock degli anni ’70 a elementi sperimentali moderni:

Non ho paura di perdere il mio pubblico – in studio, bisogna premiare la creatività e la spontaneità – e ho trovato un’identità che porterò avanti, insieme a tanta musica sperimentale.

Il nuovo album, previsto in uscita prima dell’estate, promette di segnare una svolta importante nella sua carriera. Insieme a questo progetto discografico, è in programma anche un tour nei palazzetti, concepito come trampolino per l’internazionalizzazione dell’artista.

Moda, Look e Collaborazioni Esclusive

Oltre alla musica, Achille Lauro si distingue per il suo impatto nel mondo della moda. Quest’anno ha collaborato con nomi prestigiosi come Domenico Dolce e Stefano Gabbana, dando vita a look e scenografie che esaltano il suo stile inconfondibile.

Un aspetto particolarmente sentito di questo nuovo percorso è l’omaggio alla sua città natale. La cover “Follie città”, realizzata in collaborazione con Elodie, è un tributo a Roma, città che ha forgiato l’artista fin dalla giovinezza.

>Achille Lauro ricorda con affetto i quartieri di Monte Sacro e Basilio, simboli di un’adolescenza vissuta tra sogni e realtà, e celebra la bellezza e la complessità della sua città:

“La cover è un omaggio a Roma, che mostra le diverse facce della nostra città.”

Achille Lauro Fedez Ferragni

Nel corso della sua carriera, Achille Lauro non è estraneo ai commenti e alle polemiche. Quando gli viene chiesto del presunto adulterio con Chiara Ferragni o del suo rapporto con Fedez, l’artista ribadisce la sua filosofia:

Grazie al cielo vivo in un mondo fatto ancora di sogni, di sognatori e di passioni, e lascio i gossip a chi ha solo quello per esistere.

Con queste parole, Achille Lauro sottolinea come il suo impegno artistico e personale sia molto più forte delle critiche e delle speculazioni, dimostrando di voler rimanere fedele alla sua visione creativa.

Impegno Sociale: Nasce la Fondazione “Ragazzi Madre”

Non solo musica e moda: Achille Lauro conferma il suo impegno sociale annunciando la nascita della Fondazione “Ragazzi Madre”.

Ispirato dall’esempio della madre – figura fondamentale nella sua formazione – questo progetto mira a supportare i ragazzi in difficoltà, attraverso iniziative e collaborazioni con enti locali.

Dedico parte del mio tempo a creare progetti e a supportare operazioni benefiche – perché, se basta poco, si può fare una grande differenza.

La fondazione rappresenta un gesto concreto per restituire qualcosa alla comunità e dimostrare che la musica può essere veicolo di un forte valore umano.

Con questo mix esplosivo di innovazione, sperimentazione e impegno sociale, Achille Lauro si conferma come uno degli artisti più dinamici e visionari del panorama italiano.

Il 2025 si preannuncia come un anno fondamentale: il ritorno a Sanremo, il nuovo album e il tour nei palazzetti. Sono solo alcune delle tappe di un percorso che guarda anche all’internazionalizzazione, unendo passione, moda e impegno nel sociale.

Infine un auspicio di ritornare a vestire i panni del giudice di X Factor e siamo certi che Sky non se lo lascerà scappare dopo l’enorme successo della scorsa edizione.

Come dice lo stesso Achille Lauro:

“Sono sempre un po’ avanti, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo.”

