Achille Lauro è pronto a tornare con una ballad... il tempo e tante domande al centro di "Che sarà"

Achille Lauro Che sarà testo e significato del nuovo singolo dell’artista in uscita nei prossimi giorni.

Sono quasi nove mesi che Achille Lauro manca dalla scene musicali con nuova musica. A febbraio scorso l’artista ha partecipato al Festival di Sanremo con Domenica per poi lanciare il 4 marzo il brano Stripper con cui ha vinto il Contest Una voce per San Marino aggiudicandosi la possibilità di rappresentare la Repubblica di Sanremo Marino all’Eurovision Song Contest. Il brano non riuscì però ad accedere alla serata finale dello show.

Ora per Lauro è arrivato il momento di nuovo musica con un singolo, Che sarà, in uscita per Warner Music Italy il 25 novembre prossimo. Il primo brano ad essere lanciato dopo l’importante separazione dal manager storico, Angelo Calculli.

Achille Lauro che sarà significato del brano

Per annunciare la nuova canzone Achille Lauro non solo ha sostituito la sua immagine profilo su Instagram con uno sfondo nero ma anche cancellato, come è ormai prassi, tutti i post precedenti.

Il nuovo posto, un video, annuncia l’uscita del brano per venerdì 25. L’immagine che si avvicina mentre ascoltiamo le prime note del pezzo vedono Lauro seduto. Sigaretta in mano, petto nudo e un giubbotto in pelle. Gli occhi sono bendati e dei frame ci mostrano il concetto alla base di questa ballad… un clessidra e quindi il tempo.

Sotto scorrono queste domande:

Ei come ti chiami?

Qual’è la tua data di nascita, dove sei nato?

Che gruppo sanguigno?

Sei felice?

Ti senti amato?

Pensi che ciò che desideri sia possibile?

Per quanto tempo sarai qui?

Perché siamo qui?

Hai paura di morire o vuoi vivere per sempre?

Dimmelo

In sottofondo una parte della canzone di cui vi anticipiamo lo spoiler del testo postato dallo stesso Lauro.

Achille Lauro che sarà testo e audio

In arrivo venerdì 25 novembre

Na na na na na na

na na na na na

No, non ho più vent’anni

e so che questa è la vita mia…