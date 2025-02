A poche ore da Sanremo 2025 Corona sgancia la bomba su Fedez, Achille Lauro, Naska e i presunti tradimenti della Ferragni

Fabrizio Corona, a poche ore dall’inizio di Sanremo 2025, torna all’attacco con nuove dichiarazioni su Chiara Ferragni e Fedez. Questa volta l’ex re dei paparazzi svela punta i riflettori sulla stessa Ferragni, affermando che durante il matrimonio avrebbe avuto relazioni extraconiugali con diverse persone tra cui Achille Lauro e Naska.

Le affermazioni, contenute nell’ultima puntata di Falsissimo, il format YouTube di Corona, sono arrivate nonostante una diffida legale inviata dagli avvocati di Ferragni, che avrebbe cercato di fermare la pubblicazione del video.

Corona sulLa diffida di Chiara Ferragni

Nel suo video, Corona ha spiegato di aver ricevuto una diffida dagli avvocati di Chiara Ferragni, che gli avrebbero contestato la violazione di un patto di riservatezza. Tuttavia, l’ex fotografo sostiene che si tratti di una “querela intimidatoria”.

Nonostante ciò, Corona ha scelto di proseguire con la pubblicazione del suo video, rivelando presunti retroscena sul matrimonio tra Fedez e Ferragni e sul rapporto tra l’influencer e Achille Lauro.

l’incontro con fedez

Secondo quanto raccontato da Corona, Fedez stesso lo avrebbe contattato dopo la pubblicazione delle prime rivelazioni.

“Mi ha chiamato martedì mattina, aveva la voce distrutta. Mi ha chiesto di vederci a casa sua e di entrare da dietro per evitare i paparazzi. Quando sono arrivato, l’ho trovato avvolto in una coperta nera, piangeva. Non era arrabbiato con me, ma mi ha chiesto di non parlare dei tradimenti di Chiara, di non rovinare ulteriormente la sua immagine“.

Queste le parole dell’uomo anche se in molti sul web continuano a pensare che tra i due possa esserci un accordo atto a innalzare Fedez e screditare gli altri.

In ogni caso Corona ha ammesso di aver inizialmente considerato la richiesta, ma di aver cambiato idea dopo aver appreso del rinvio a giudizio di Ferragni per il caso Pandoro-gate.

Il presunto flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro

Corona ha raccontato il presunto flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro, sostenendo che i due si sarebbero avvicinati durante vacanze e cene di gruppo.

“All’interno di queste comitive nascono legami, cresce l’attrazione. A un certo punto, l’occasione giusta arriva. E la prima volta che Chiara è rimasta da sola con Achille, ha consumato“.

L’ex fotografo ha dichiarato che Fedez avrebbe scoperto tutto mentre era ancora sposato, notando alcuni messaggi cancellati sul telefono della moglie.

“Me l’ha detto lui stesso, in un audio che non pubblicherò. Dopo la separazione, Chiara gli ha confessato di essere stata con Lauro“.

Corona si rivolge anche ad Achille Lauro che, negli scorsi giorni, ha dichiarato di lasciare il gossip a chi non ha altro per vivere e sottolineando che secondo lui anche questa è una forma di violenza sulle donne:

“Lui ha avuto il coraggio di dire che il gossip è violenza sulle donne. Achille, se tu hai avuto una relazione sessuale con Chiara e io la racconto. Tu non sei capace a scriverti le canzone, non le scrivi tu. Amore mio, ti compro e ti metto a cantare al giardino di casa“.

Non solo Achille Lauro: gli altri presunti tradimenti di Ferragni

Ma non è tutto. Sempre secondo Corona, Ferragni avrebbe avuto relazioni extraconiugali anche con altri uomini, tra cui il creator e cantante Diego Naska, amico stretto di Luis Sal e, all’epoca, anche di Fedez.

“Anche con lui è successo la stessa cosa. Vacanze, cene, amicizia… e poi il momento giusto arriva“.

Corona ha dichiarato che Fedez, scoperto tutto, avrebbe avuto un confronto molto acceso con Diego Naska, arrivando addirittura alle mani.

L’ex re dei paparazzi fa ascoltare prima gli audio di amici di Naska in cui si asserisce che Fedez si sarebbe accordato con lo stesso Diego per un rapporto extraconiugale della moglie con lui, poi fa ascoltare un altro audio: la sua telefonata proprio con Diego. Lui, però, nega: “Non ci sono stato; ero fidanzato e ancora oggi lo sono“.

Corona ha concluso il suo video con un’affermazione diretta:

“Il vero amore di Chiara Ferragni è il suo marchio, il suo logo con l’occhiolino azzurro. Lei vive solo per il successo”.

Queste dichiarazioni, come tutte le precedenti di Corona, sono da prendere con le dovute precauzioni, in quanto non sempre supportate da prove concrete o almeno non ancora rese pubbliche.

Fatto sta che, a meno di 24h dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 dove sia Fedez che Achille Lauro sono in gara, queste dichiarazioni fanno sicuramente discutere.