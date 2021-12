2ND ROOF il singolo “Berlusconi” anticipa l’album ROOF TOP MIXTAPE VOL. 1

I 2ND ROOF, duo di producer multiplatino, a pochi giorni dall’annuncio dell’uscita del primo album ufficiale ROOF TOP MIXTAPE VOL. 1 pubblicano il primo singolo Berlusconi.

2ND ROOF – Berlusconi

Il singolo, in uscita il 3 dicembre, è un feat. Jake La Furia, Nitro e Speranza (Epic/Sony Music Italy).

Nel brano si amalgamano le identità stilistiche: il rap vecchia scuola rapido ed incisivo di Jake La Furia, i versi cupi tra inglese ed italiano di Nitro ed il rap partenopeo di Speranza.

I versi sono sparati su un beat accelerato e strumenti che intonano melodie gravi; la base crea un’atmosfera quasi dark e aggressiva, che accompagna un testo che si rifà agli stilemi propri del genere a cui il brano appartiene: l’autocelebrazione del sé che oscilla tra i soldi, la fama e l’essere persone vere e genuine.

Molte le citazioni: dal titolo provocatorio fino ad arrivare a Scarface, personaggio iconico quanto controverso, che si ripete nel ritornello.

2ND ROOF – ROOF TOP MIXTAPE VOL. 1

L’album già in preorder uscirà venerdì 17 dicembre anche in formato CD ed in vinile autografato.

L’album, fondamentale per il percorso artistico dei due producer è arricchito dalla collaborazione con altri talentuosi artisti del panorama hip hop attuale italiano ed internazionale.

I nomi sono in parte ancora da svelare.

conosciamo meglio i 2ND ROOF

2ND ROOF è un duo di produttori multiplatino con base a Milano e Los Angeles, composto da Pietro Miano e Federico Vaccari.

La loro spiccata abilità nell’anticipare le sonorità nel rap e nell’hip hop fa di loro tra i produttori più richiesti da oltre 10 anni.

Grazie all’internazionalità del loro sound, sono riusciti ad esportare la loro musica anche negli USA e a collaborare con rapper del calibro di Dom Kennedy.

La loro versatilità, inoltre, li ha portati a lavorare in diversi ambiti, dalla moda al cinema, e a produrre la colonna sonora del film di Aldo Giovanni e Giacomo Il ricco, il povero e il maggiordomo (2014).

In dieci anni i 2ND ROOF sono diventati tra i produttori più richiesti, sia in Italia che all’estero. Tra i progetti più importanti a cui si sono dedicati spiccano il brano cinque volte Disco di Platino Il cielo nella stanza di Salmo, che con i suoi 130 milioni di stream è tuttora tra i più ascoltati su Spotify, l’album Mr. Fini di Gué, ad oggi certificato Doppio Disco di Platino, di cui hanno curato 8 tracce in cui compaiono i feat. con Sfera Ebbasta, Paky e Noizy, e “17”, l’apprezzatissimo disco di Emis Killa e Jake La Furia.

A livello internazionale, invece, spiccano le collaborazioni con artisti del calibro di Don Toliver, Snoh Allegra, Gary Clark Jr. e Dua Lipa.

Il 2021 si è aperto con la pubblicazione del loro primo singolo ufficiale Infame feat. Gué e J Lord e con la firma della produzione di 4 delle tracce del film americano Gully. Tra queste, anche Can They Hear Us, interpretata dall’artista di fama mondiale Dua Lipa.