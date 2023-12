2023suTikTok: Annalisa piazza due canzoni in testa alla TOP10, ma SORPRESA! è un DJ l’artista più seguito

2023suTikTok

TikTok ha reso note le classifiche dei brani più utilizzati nella propria community e degli artisti più visualizzati dagli utenti.

Una community che cresce ogni anno, con 150 milioni di iscritti in Europa, di cui 19,7 milioni in Italia. TikTok crea tendenze che confermano la natura dell’intrattenimento della piattaforma che si arricchisce di giorno in giorno di nuovi ambiti. Come la musica.

Ecco quali sono i brani più utilizzati dalla Community di TikTok in Italia.

Mon Amour – Annalisa Bellissima – Annalisa Italodisco – The Kolors Malatia – Ciccio Merolla Cookies N’ Cream – Guè & Anna & Sfera Ebbasta Shakira: Bzrp Music Session, Vol. 53 – Bizarrap & Shakira Makeba – Jain Chico – Guè & Rose Villain & Luchè Pelé – Rhove & Madfingerz O Mar For – Stefano Lentini & Matteo Paolillo – Icaro & Lolloflow & Raiz

Alle prime due posizioni troviamo due canzoni di Annalisa, i tormentoni Mon Amour e Bellissima, brani capaci di rilanciare la carriera dell’artista ligure verso la dieìmensione di regina italiana del pop.

Italodisco ci ha accompagnato per tutta l’estate e chiude il podio.

Altro artista che piazza due brani nella TOP10 è Guè che è al 5° posto con Cookies N’ Cream (con Anna e Sfera Ebbasta) e all’8° Con Chico (Rose Villain & Luchè).

I 10 artisti che hanno ricevuto più visualizzazioni nel corso del 2023 sono:

JrStit (@jrstit) Måneskin (@therealmaneskin) Alfa (@michiamanoalfa) Angelina Mango (@angelinamango__) CLARA (@soccins) ANNA (@annapep3) Deborah de Luca (@deborahdelucaofc) Elettra Lamborghini (@elettralamborghini) Diss Gacha (@dissgacha) Marco Mengoni (@marcomengoniofficial)

#2023suTikTok

Negli scorsi giorni anche Apple e Spotify avevano reso note le classifiche dei brani più ascoltati sulle loro piattaforme.